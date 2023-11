Le Â« TIME100 Climate Â» salue lâ€™action climatique dâ€™Ignacio Sanchez GalÃ¡n, PrÃ©sident dâ€™Iberdrola

Ignacio Sanchez Galán, Président d’Iberdrola, a été classé parmi les 100 leaders du secteur privé les plus influents en matière d’action climatique selon le « TIME100 Climate ».

Le Président exécutif d’Iberdrola, Ignacio Galán, figure dans la première liste du « TIME 100 Climate », une reconnaissance décernée aux 100 leaders les plus innovants dans le domaine de l’action climatique du secteur privé. Pour établir cette liste, les rédacteurs en chef et les journalistes du magazine américain TIME ont recueilli les noms et recommandations de leaders de l’industrie et d’organisations partenaires telles que Global Optimism et The B Team, ainsi que du Conseil consultatif de TIMECO2. Ils ont ensuite effectué une évaluation des candidats en tenant compte de divers critères, comme l’actualité des actions, les résultats mesurables obtenus et l’influence.

150 milliards de dollars pour favoriser la transition vers les énergies propres

Sous la direction d’Ignacio Sanchez Galán au cours des deux dernières décennies, Iberdrola a investi plus de 150 milliards de dollars pour favoriser la transition vers les énergies propres. L’accent mis par Iberdrola sur les énergies renouvelables et les réseaux électriques intelligents l’a positionnée à l’avant-garde de la transition énergétique. Au cours des deux dernières décennies, l’entreprise est passée du 20ème rang mondial parmi les fournisseurs d’électricité pour atteindre la 3ème position à l’échelle mondiale en termes de capitalisation boursière, tout en demeurant à la pointe des initiatives ambitieuses en matière climatique au sein de l’industrie.

41 GW d’énergies renouvelables

Sous l’impulsion d’Ignacio Sanchez Galán, Iberdrola a fermé ses 17 centrales à charbon et au fioul à travers le monde, tout en établissant une capacité de plus de 41 000 mégawatts (MW) en énergies renouvelables, la plus importante du secteur. Les émissions de CO2 de l’entreprise sont inférieures de 70% à la moyenne du secteur européen de l’électricité. Plus de 50 milliards de dollars d’investissements sont prévus entre 2023 et 2025, pour soutenir l’ambitieux plan d’action climatique de l’entreprise. Iberdrola vise la neutralité carbone pour les scopes 1 et 2 d’ici 2030 et zéro émission nette avant 2040 pour tous les scopes.

time.com/collection/time100-climate/6333121/ignacio-galan/