Reportage / A Vitrolles, la petite musique de lâ€™autoconsommation collective passe par le Conservatoire

Dans son désir de faire avancer les causes climatiques et sociales, l’équipe municipale de Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône a mis l’accent sur trois priorités : les transitions écologique et énergétique, la solidarité pour les citoyens en précarité énergétique et la participation citoyenne aux projets. Autant de sujets qui collent parfaitement à l’usage de l’autoconsommation collective ! Premier projet : une installation solaire sur le Conservatoire de Vitrolles qui alimente trois sites municipaux en électricité verte.

Les images du Conservatoire de Vitrolles, tout de rouge vêtu, prises par le drone d’Adrien Petit de la société d’installation E2S laissent à voir les modules solaires sombres qui s’étirent langoureusement au soleil sur 175 m² de la toiture. Le rouge et le noir, une déclinaison de couleurs comme un roman de Stendhal…pour une rénovation en profondeur réussie de cette école de musique d’un nouveau genre.

5 800 euros d’économies chaque année

Positionnés sur les bacs acier via le système d’intégration Dome Solar, l’ensemble des modules Longi de 375 Wc installés représentent au total une puissance de 36 kWc. Ils sont équipés d’optimiseurs et sont couplés à un onduleur central triphasé SolarEdge de 30kVA. « La centrale produira 45 800 kWh/an. 80% de la production photovoltaïque produite sera autoconsommées sur le site du conservatoire, de quoi couvrir environ 14% de ses besoins. La quasi-totalité du surplus soit 18% sera consommé par les locaux voisins de la police municipale et par une salle serveur qui fonctionne 24/7 tout au long de l’année. Il y a bien là une notion d’autoconsommation collective, le producteur et les consommateurs étant une seule même personne morale à savoir la municipalité de Vitrolles. Les économies généraient par la Ville devrait atteindre 5 800 euros par an pour un investissement total de 48 000 euros » précise Juan Arias, chargé de mission des grands projets du patrimoine bâti.

Depuis plusieurs années, la Ville de Vitrolles a lancé un groupe de travail comprenant trois élus et quatre techniciens pour ancrer Vitrolles parmi les futures villes à énergie positive et à fortes connotations humaniste et sociale. Ce projet d’autoconsommation collective du Conservatoire est parti d’une grosse étude globale sur le patrimoine de la ville voulue par les instances communales et menée par l’agence d’Orange du bureau d’études Tecsol mandaté pour l’occasion. « Sur une soixantaine de bâtiments et en fonction de la contrainte du périmètre géographique (diamètre de deux kilomètres), 22 sites ont été identifiés avec un bon potentiel, essentiellement sur la ville centre, pour accueillir de l’autoconsommation, pour l’essentiel, individuelle ou collective entre des bâtiments municipaux » assure Bernard Glomon, responsable de l’agence Tecsol Orange. Le maire de Vitrolles, Loïc Gachon, ingénieur en environnement et militant convaincu ès écologie, aurait bien aimé une opération exemplaire, avec comme partenaires des bailleurs sociaux, pour réduire la précarité énergétique des populations en logement social grâce à l’autoconsommation collective. Mais, le positionnement géographique des sites et les contraintes techniques en ont décidé autrement. Une opération de ce type n’aurait eu que peu d’impact sur la facture des locataires. Improductif !

Autoconsommation collective et implication citoyenne

Et si cela n’était que partie remise. L’équipe municipale ne désarme pas et s’est lancé le défi de réaliser une opération d’autoconsommation collective d’envergure avant la fin du mandat, mettant au tour de la table les collectivités (la métropole, la région, le département) et les bailleurs sociaux. « Entre la piscine, les collèges, les lycées, le foncier des bailleurs sociaux, voire même celui d’entreprises privées du secteur, nous pourrions envisager un grand projet d’autoconsommation collective de forte puissance avec tous ces partenaires qui serait en capacité de faire baisser les factures des locataires en parc social de manière très significative à l’équivalent d’un chèque énergie » confie Michel Renaudin et Philippe Gardiol adjoints respectivement à la transition énergétique et écologique. Ce grand projet pourrait également permettre aux Vitrollaises et Vitrollais de participer financièrement à l’investissement de ces centrales solaires via une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). De quoi satisfaire le troisième volet des ambitions politiques de l’équipe municipale : l’implication citoyenne !