GreenYellow accompagne le groupe Rocher dans lâ€™accÃ©lÃ©ration de sa transition Ã©nergÃ©tique

Le Groupe Rocher, groupe familial breton et Entreprise à Mission, franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de décarbonation en engageant un partenariat avec GreenYellow, leader de la transition énergétique décentralisée en France et à l’international. Ce projet d’ombrières solaires de parkings d’une capacité installée de 2,1 MWc, s’inscrit dans le cadre de la démarche « La Gacilly, Territoire Bas Carbone », qui met en œuvre des solutions concrètes pour réduire la consommation d’énergies fossiles et promouvoir les énergies renouvelables au cœur de son territoire historique.

Une stratégie carbone fondée sur la sobriété et les énergies renouvelables

Depuis 2010, le Groupe Rocher poursuit une trajectoire carbone ambitieuse. En adoptant une approche centrée sur la sobriété énergétique, l’entreprise privilégie la réduction directe de ses consommations et la transition vers des énergies décarbonées. Ces efforts ont déjà permis de réduire les émissions de CO 2 de 43 % sur les scopes 1 et 2, et de 32 % sur le scope 3 en cinq ans.

En 2024, les objectifs du groupe à horizon 2030 ont été validés par la Science-Based Targets initiative (SBTi) : une réduction de 42 % des émissions carbone sur les scopes 1 et 2 et de 25 % sur le scope 3, par rapport aux niveaux de 2022.

Un projet d’envergure : les ombrières solaires de La Gacilly

Au cœur de ce dispositif, le partenariat avec GreenYellow apporte des solutions de solarisation sur mesure pour répondre aux ambitions énergétiques du Groupe Rocher. Sur le site de La Gacilly, siège social et site de production historique, le déploiement en 2025 d’ombrières solaires sur quatre zones de parking marquera une avancée majeure.

4 900 panneaux solaires installés sur une surface de près de 10 000 m²

Une capacité installée de 2,1 MWc, permettant une production annuelle de 2 GWh, soit l’équivalent de la consommation énergétique de 1 000 habitants.

Un modèle en autoconsommation sur 20 ans, couvrant 16,7 % des besoins énergétiques du site, soit l’équivalent de 2 mois de consommation annuelle.

Cette initiative souligne le rôle clé de GreenYellow en tant qu’accélérateur engagé de la transition énergétique. Grâce à son expertise en production solaire décentralisée et en efficacité énergétique, GreenYellow permet au Groupe Rocher d’adopter un mix énergétique plus propre tout en optimisant ses coûts.

Un impact local, durable et globalement intégré

Au-delà de la production d’énergie renouvelable, ce projet illustre une démarche globale en faveur de l’environnement. L’installation des ombrières solaires est accompagnée d’un volet de restauration écologique :

Désartificialisation de 1 500 m² de sols, visant à redonner aux terres leur fonction naturelle.

Plantation de 200 arbres sur les sites concernés, avec la participation des collaborateurs volontaires du groupe, renforçant la biodiversité locale et contribuant à la qualité de l’écosystème.

Ces actions combinées témoignent de l’engagement du Groupe Rocher à allier réduction carbone et protection de l’environnement, tout en améliorant le confort des collaborateurs et visiteurs de ses sites morbihannais.

Un partenariat porteur de sens

« Nous sommes fiers d’accompagner le Groupe Rocher dans sa transition énergétique et de contribuer à l’atteinte de ses objectifs ambitieux en matière de décarbonation. Ce projet d’ombrières solaires à La Gacilly incarne parfaitement notre vision : proposer des solutions innovantes et sur mesure qui allient performance énergétique, respect de l’environnement et impact positif sur les territoires. En alliant nos expertises, nous montrons qu’une transition énergétique locale et durable est possible. » indique Mathieu Cambet, Directeur Général Adjoint, en charge du solaire photovoltaïque chez GreenYellow France

Pour Marion Decroix, directrice Qualité et RSE des Opérations du Groupe Rocher : « Ce projet s’inscrit pleinement dans notre engagement historique en faveur de la nature et de la transition bas carbone. Grâce à notre partenariat avec GreenYellow, nous renforçons la résilience de nos sites de La Gacilly tout en agissant concrètement pour un avenir plus durable. Cette initiative reflète notre ambition de construire une harmonie durable entre notre entreprise, les territoires où nous opérons, et l’environnement. »