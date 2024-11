BTP CFA Occitanie Campus de Perpignan : un pÃ´le dynamique de formation aux mÃ©tiers des EnR et du solaire

Non loin de la future école SupEnR au sein de l’espace Tecnosud de Perpignan, le CFA historique du bâtiment s’est lui aussi ouvert aux métiers en lien avec les énergies renouvelables dans les années 2007-2008, du CAP au BTS Fluides, Energies, Domotique en passant par les brevets professionnels de niveau 4. Par ailleurs et pour faire face à la pénurie d’installateurs photovoltaïques, le CFA qui dispose de l’agrément QualiPV 36 depuis plusieurs années, et bientôt QualiPV 500, relance pour cette année 2025 des formations spécifiques de quatre jours sur ses plateaux techniques. Jusqu’à tisser un partenariat avec le bureau d’études Tecsol pour les alimenter !

A quoi reconnait-on la qualité et la pertinence d’un centre de formation ? Entre autres, à sa capacité à s’adapter au plus près à un marché de l’emploi en évolution constante et à la demande des entreprises. Histoire de coller à l’époque ! Le BTP CFA Occitanie Campus de Perpignan qui forme près de mille apprentis tous les ans est de cette trempe. L’entité qui vient de fêter ses cinquante ans est adepte du mantra « action-réaction ».

Le CFA s’est ajusté aux besoins des entreprises des EnR

En 2006 lorsque le gouvernement de Dominique de Villepin donne un coup de fouet au tarif d’achat photovoltaïque, le marché du solaire s’emballe. Les entreprises cherchent des bras et des têtes. Ni une ni deux, BTP CFA Occitanie Campus de Perpignan lance des formations dédiées aux énergies renouvelables. « Nous devons être agiles et adapter le plus rapidement possible nos offres de formation. Dès qu’il existe des opportunités, le CFA s’ajuste et essaie au mieux de réaliser des formations sur mesure pour des cohortes de jeunes gens dans une complémentarité CFA/entreprises. L’âge moyen chez nous se situe entre 18 et 20 ans » précise Samia Bru, directrice du développement marketing et communication. Autre facteur déterminant, l’écosystème autour duquel gravite le BTP CFA Occitanie Campus de Perpignan, entre les laboratoires Promes CNRS berceau scientifique en R&D du solaire en France, le pôle de compétitivité DERBI, l’Université de Perpignan (UPVD), les entreprises spécialisées dans la filière… Sans oublier l’école d’ingénieur SupEnR. Un centre ressource inégalé en matière d’EnR !

Des formations de quatre jours pour les installateurs

BTP CFA Occitanie Campus de Perpignan a eu très vite la volonté de s’associer à cette filière d’excellence dans une logique de complétude de formation, du CAP au diplôme d’ingénieur. « Le CFA a créé le hameau du soleil, une véritable plateforme des EnR dotée de maisonnettes individuelles équipées de capteurs solaires de toutes sortes, photovoltaïques et thermiques. Nous fabriquons également des modules de toitures pour créer une base de travail la plus pertinente possible et pour tous les métiers. Ces deux types de plateaux techniques pédagogiques sous agrément Qualit’EnR permettent aux apprentis d’aborder les technologies solaires sous un angle très pratique et de manière concrète » précise Stéphane Tapias, directeur du campus de Perpignan. Cette plateforme est un formidable outil qui ne demande qu’à être dynamisé. Et des projets de se mettre en place. « Nous avons lancé des formations de quatre jours, soit 28 heures, à destination des installateurs avec une capacité de 12 personnes. Nous venons de tisser un partenariat avec Tecsol pour augmenter les fréquences de ce type de formation. Avec l’UPVD, il y a aussi l’idée de relancer avec Jean-Marie Mancaux, ingénieur d’études, un DU en alternance, un modèle court dans le temps de 6 à 8 mois. Nous assurerions la partie pratique de ce DU » se réjouit Stéphane Tapias qui assure par ailleurs vouloir encore davantage développer la notion de partenariat avec les entreprises de la filière. Pour être toujours plus en phase avec la réalité du terrain dans le partage des bonnes pratiques et des échanges constructifs…

La prochaine formation QualiPV36 aura lieu lors d’une des deux dernières semaines de février