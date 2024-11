GENERALE DU SOLAIRE , lance un financement participatif pour un portefeuille de projets solaires de 400 MWc

Le groupe GENERALE DU SOLAIRE annonce le lancement d’un financement participatif, via Lendosphere, dédié au développement d’un portefeuille de projets solaires situés en France d’une puissance d’environ 400 MWc. Avec un objectif initial de 5 millions d’euros en plusieurs tranches, dont la première s’élèvera à 2 millions d’euros, cette campagne ouverte à tous est la première émission d’un emprunt global pouvant aller jusqu’à 15 millions d’euros.

Pour Daniel Bour, Président du groupe Générale du Solaire : « Ce financement participatif dédié à un portefeuille de projets photovoltaïques en développement situés en France d’une puissance d’environ 400 MWc a pour objectif d’accompagner la forte croissance de GENERALE DU SOLAIRE. S’inscrivant dans des valeurs d’entreprises fortes, face aux défis des changements climatiques et de la transition énergétique, nous avons à cœur de participer au développement des territoires. En investissant dans ce portefeuille de projets, les investisseurs contribuent à cette dynamique ! »