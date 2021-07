Imeon annonce sa compatibilitÃ© avec le fabricant de batteries Italienne Weco, un nouvel atout Ã  l’international

La nouvelle compatibilité entre les onduleurs solaires hybrides et les batteries Weco Dual Voltage et Low voltage va accroitre la polyvalence des onduleurs IMEON. Mais également ouvrir à l’indusriel français de nouveaux marchés à l’international !

La batterie Dual Voltage de Weco est spécialement conçue pour des applications résidentielles et industrielles, pour hautes tensions et basses tensions. La batterie Low Voltage peut être directement installée sur le mur ou empilée selon les besoins. Cette compatibilité permet à IMEON ENERGY de consolider sa présence à l’international aux côtés des principaux acteurs mondiaux du marché du stockage d’énergie. Les onduleurs hybrides IMEON sont déjà compatibles avec de nombreuses marques de batteries lithium, ce nouveau partenariat renforce l’engagement d’IMEON ENERGY de révolutionner le stockage d’énergie en améliorant leur durée de vie.

« La collaboration entre IMEON ENERGY et Weco va permettre à nos onduleurs d’être de plus en plus présents à l’international. Le développement continuel de nos compatibilités auprès des plus grands acteurs industriels est une preuve concrète de la performance et la qualité de nos produits » explique Christophe Goasguen, dirigeant d’IMEON ENERGY. Avant d’ajouter : « La batterie est l’un des principaux composants des installations hybrides solaires pour autoconsommation, cette nouvelle compatibilité va permettre à IMEON d’attirer l’attention d’installateurs désireux d’élargir leur offre ». Les batteries Weco Dual Voltage et Low Voltage sont disponibles pour une installation parallèle en cas de besoins supérieurs. Les solutions IMEON intègrent le système d’exploitation OS.ONE, équipé d’intelligence artificielle et de Machine Learning afin d’améliorer la durée de vie de ses batteries au travers d’ajustements continuels.