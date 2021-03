GreenUnivers : 20 femmes championnes de la transition Ã©nergÃ©tique en 2021

Hier, lundi 8 mars était la journée des Droits de la Femme. Pour sa 4ème édition, le Prix des femmes des énergies renouvelables devient en 2021 le Prix des femmes de la transition énergétique pour suivre l’évolution des marchés. Organisé par Andera Partners et GreenUnivers, il met en avant 20 championnes des EnR mais aussi de l’hydrogène, de la rénovation énergétique ou encore de la mobilité durable, sélectionnées par le jury parmi 75 candidatures sur la base de leurs actions et accomplissements au cours de l’année écoulée. Leurs parcours attestent des carrières aux multiples facettes dans l’univers – encore très masculin – de la transition énergétique. Elles se répartissent en cinq catégories, avec pour chacune d’entre elles, une lauréate et des nominées : secteur privé, innovation, finance, associations et secteur public. Sans oublier un « coup de cœur » du jury !

Pour cette année 2021, les lauréates sont : Valérie Bouillon-Delporte, Madame mobilité hydrogène, pour le secteur privé, Florence Lambert, la scientifique ancienne patronne du CEA Liten devenue industrielle à la tête d’une start-up pour l’innovation, Anne Guérin, la banquière (Bpifrance) qui s’engage pour le climat pour la finance, Marie-Noëlle Reboulet, présidente de l’ONG Geres, la solidarité climatique à toute épreuve pour les associations, Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui joint le geste à la parole dans l‘art de transformer la société pour mieux y vivre pour le secteur public et enfin Anne-Lise Deloron-Rocard, coordinatrice interministérielle en charge de la rénovation énergétique des bâtiments, la rénovation énergétique à 360°pour le coup de cœur du jury. A noter parmi les nominées, Alexandra Batlle,, chargée de développement du bureau d’études Tecsol qui coordonne l’association Sol Solidaire, laquelle mobilise des fonds pour réduire la facture d’électricité des habitants de logements sociaux grâce au photovoltaïque.

Le jury était ainsi composé : Guy Auger, Associé d’Andera Infra; Jean-Louis Bal, Président du Syndicat des énergies renouvelables; Jens Bicking, Président d’Elatos; Pascale Courcelle, Directrice du Financement immobilier énergie environnement de Bpifrance; Hélène Demaegdt, Présidente de Synergie Solaire; Patricia Laurent, Directrice de la rédaction de GreenUnivers; David Marchal, Directeur exécutif adjoint de l’expertise et des programmes de l’Ademe; Sylvie Perrin, Avocate associée du cabinet De Gaulle Fleurance & Associés et Présidente de La Plateforme Verte; Nicolas Wolff, Président de France Energie Eolienne & Vice-Président et Directeur général Europe de Boralex.

www.greenunivers.com/2021/03/20-femmes-championnes-de-la-transition-energetique-en-2021-254104/