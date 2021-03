StÃ©phane Michel nommÃ© directeur gÃ©nÃ©ral de la branche Gas, Renewables & Power de Total

Depuis le 1er mars 2021, Stéphane Michel est directeur général Gas, Renewables & Power (GRP) et membre du Comité exécutif de Total, en remplacement de Philippe Sauquet, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Stéphane Michel était depuis 2014 directeur Moyen-Orient & Afrique du Nord de l’Exploration-Production de Total. Laurent Vivier lui a succédé à ce poste en janvier 2021.

La transformation de Total en une compagnie multi-énergies

« La branche Gas, Renewables & Power a un rôle clé à jouer dans la croissance, la création de valeur et la transformation de Total en une compagnie multi-énergies. C’est avec grand plaisir que nous accueillons Stéphane Michel au sein du Comité exécutif », a commenté Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total. « Je tiens aussi à remercier très chaleureusement Philippe Sauquet pour les 30 années qu’il a passées chez Total et le rôle majeur qu’il a joué, depuis 2016, dans la création et le développement soutenu de la branche Gas, Renewables & Power de Total. »

Le parcours de Stéphane Michel

Stéphane Michel était depuis 2014 directeur Moyen-Orient & Afrique du Nord de l’Exploration-Production de Total. Auparavant, il a été directeur général de Total E&P Qatar (2012 – 2014) et de Total E&P Libye (2011). Stéphane Michel a rejoint le Groupe en 2005, où il a débuté dans l’aval à Singapour. Stéphane Michel est né en 1973 et est diplômé de l’École Polytechnique (1994) et de l’École des Mines de Paris (1997). Il a occupé les fonctions de conseiller technique énergie au cabinet du Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (2002-2004).