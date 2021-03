Construction21 : appel à contributions pour un dossier sur le thème des énergies renouvelables (dead line : 12 mars)

Construction21, média social du bâtiment et de la ville durable, prépare pour mai 2021 un dossier sur le thème des énergies renouvelables. La rédaction en chef en est assurée par l’Institut pour la transition énergétique Efficacity et par le cabinet LLC avocats & associés. Energéticiens, bureaux d’études, aménageurs, constructeurs, fabricants, collectivités territoriales, organismes de recherche, partagez votre expertise et vos retours d’expérience en contribuant à ce dossier. Proposez vos sujets avant le 12 mars 2021 !

A l’heure où nos sociétés sont confrontées aux défis du changement climatique, opérer une transition énergétique permettant une réduction significative et rapide des émissions carbonées apparaît comme un impératif vital pour l’humanité. Les villes qui représentent 70% des émissions de gaz à effet de serre (GES) et qui regroupent plus de 50 % de la population mondiale sont en première ligne face à ce défi de la neutralité carbone.

L’enjeu d’apporter des réponses adaptées

Pour atteindre cet objectif, les énergies renouvelables (EnR) constituent un atout essentiel en permettant une économie des ressources disponibles, tout en étant peu carbonées. A ces énergies renouvelables, il convient d’associer les énergies de récupération (chaleur des eaux usées, des data centers, des UVE, énergie de freinage des trains, etc.). Alors que la plupart de ces sources d’énergie sont exploitées depuis des siècles, leur déploiement à grande échelle pour répondre aux besoins de nos sociétés contemporaines pose néanmoins un ensemble de problèmes complexes qui doivent être correctement appréhendés et traités : comment mettre en adéquation une demande rythmée par nos modes de vie et des cycles de production qui dépendent de phénomènes naturels, à quelles échelles spatiales produire et consommer ces énergies

(consommation locale, mutualisation,…), quels dispositifs techniques utiliser pour renforcer leur efficacité (stockage, combinaison de plusieurs sources d’énergie …), avec quels modèles économiques et quels cadres juridiques ?

L’enjeu d’apporter à ces questions des réponses adaptées est d’autant plus important que le déploiement de réseaux locaux de production et de distribution d’énergie à base d’ENR&R (smart grid) peut apporter de nombreux services aux réseaux existants (investissements évités, optimisation à travers la participation de nouveaux acteurs aux marchés d’énergie, diminution des pertes sur les réseaux).

Eclairer les enjeux et les modalités de mise en œuvre des EnR&R dans les villes

Le déploiement des ENR&R ayant pour finalité de diminuer significativement les émissions de GES et d’économiser les ressources de la planète, on doit s’assurer que cet objectif est bien atteint en facilitant l’émergence d’une culture de l’évaluation, s’appuyant notamment sur des analyses en cycle de vie (ACV), afin de compléter les approches d’évaluation socio-économiques classiques.

L’ambition du présent dossier est d’éclairer les enjeux et les modalités de mise en œuvre des EnR&R dans les villes, dans un contexte où l’Europe fait du déploiement de ces énergies un vecteur essentiel de son « Green Deal » et où la France se fixe un objectif très ambitieux d’augmentation de la part de ces énergies dans son mix énergétique, aujourd’hui d’environ 18%, à 30% à l’horizon 2030. Aussi, il est attendu des contributeurs au dossier qu’ils apportent un éclairage le plus précis possible sur le potentiel de déploiement à grande échelle à l’horizon 2030 des solutions proposées, ainsi que sur les conditions d’un tel déploiement.

Contributions mode d’emploi

Thématiques abordées

● Les ENR&R et la transition énergétique des villes : présentation des énergies renouvelables et de récupération urbaines, enjeux de leur développement en France, spécificité des systèmes urbains, « approche système »

● Problèmes spécifiques à la mise en œuvre des ENR&R : offre et demande, stockage, systèmes multi-sources, smart grid, gestion coordonnée des sources et des réseaux

● Connaissance des gisements d’EnR&R en milieu urbain : caractéristiques, méthodes et outils

● Solutions innovantes : exemples d’expérimentations en conditions réelles et à l’échelle 1, réplicabilité des innovations

● Evaluation des impacts : impact environnemental complet (ACV), approche socio-économique, capitalisation sur des REX réels

● Modes de valorisation des énergies renouvelables : injection sur le réseau ou autoconsommation à différentes échelles spatiales, rôle de l’Etat et des collectivités locales, tiers investissement

● Modèles juridiques et économiques pour les marchés locaux : cadre fiscal et juridique, transposition des montages contractuels, gestion des risques et « CPE quartier »

● Gouvernance : producteurs, consommateurs, stockeurs, contrats corporate PPA, investissements participatifs

● Gestion inter-vecteurs énergétiques : évolution de la réglementation, approche intégrée

Liste des sources d’énergie concernées

Géothermie, solaire, biomasse, bois, éolien (si exemples d’application aux systèmes urbains), énergies marines (idem), énergies de récupération (sources urbaines et à proximité), ainsi que les dispositifs innovants de mobilisation de ces sources (smart grid, réseaux de chaleur et de froid de 5ème génération, blockchain, autres dispositifs…).

Diffusion du dossier

Avec déjà plus de 220 000 vues en 2021 les dossiers Construction21 connaissent un succès toujours plus important. Le dossier « Energies renouvelables, du bâtiment à la ville » rassemblera une vingtaine de publications et sera publié progressivement sur trois semaines.+ d’info sur les Dossiers Construction21

Ce dossier fera l’objet d’une médiatisation particulière : mise en Une des articles sur Construction21, valorisation dans la newsletter Construction21, campagnes réseaux sociaux, communiqué de presse, émission spéciale sur Radio Immo et Radio Territoria…

Rédaction en chef

● Justine Bain-Thouverez, Avocat associée chez LLC et Associés

● Michel Salem-Sermanet (Directeur général), Eric Peirano (DGA), et Jean Laterrasse (Responsable académique) au sein d’Efficacity

Coordination éditoriale

● Alice Dupuy, Construction21 – alice.dupuy@construction21.fr

Format des articles

● Articles de 5 000 à 10 000 signes + 1 ou 2 images d’illustration – voir le guide de rédaction

Calendrier

o Proposition de sujet en 5-10 lignes à envoyer à Alice Dupuy : avant le 12 mars 2021

Validation des propositions : 20 mars 2021

o Envoi des articles complets : 5 avril 2021

o Publication sur Construction21 : à partir du 17 mai 2021

