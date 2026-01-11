Etude Tennaxia 2025 CSRD & Omnibus : OÃ¹ en sont les entreprises sur le reporting ESG ?

Les rÃ©sultats de la 13áµ‰ Ã©dition de lâ€™Ã‰tude Tennaxia sont disponibles !Â RÃ©alisÃ©e en partenariat avec Bpifrance, LCL, Schneider Electric et ORÃ‰E, cette Ã©dition dresse un panorama inÃ©dit du reporting ESG Ã lâ€™heure de la CSRD et de la directive Omnibus.

BasÃ©e sur les rÃ©ponses de plus de 200 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, lâ€™Ã©tude rÃ©vÃ¨le une tendance forte : malgrÃ© le contexte rÃ©glementaire mouvant, les entreprises restent engagÃ©es dans la transparence et la performance durable. Quelques enseignements clÃ©s :

83 % des entreprises non soumises Ã la CSRD maintiennent un reporting ESG volontaire ;

84 % disposent dÃ©sormais dâ€™une gouvernance RSE dÃ©diÃ©e (contre 59 % en 2024) ;

66 % ont dÃ©fini une trajectoire de rÃ©duction carbone, dont les deux tiers compatibles avec un scÃ©nario 1,5 Â°C ;

Les directions financiÃ¨res et achats deviennent des acteurs centraux du pilotage ESG.

2025 confirme un virage durable : la CSRD et lâ€™ESG ne sont plus une contrainte, mais un levier de transformation et de rÃ©silience. Cette Ã©tude montre ainsi lâ€™impact concret de la directive Omnibus sur les stratÃ©gies RSE et les bonnes pratiques pour fiabiliser les donnÃ©es ESG et carbone. Elle donne les clÃ©s dâ€™une gouvernance durable et performante.

tennaxia.hs-sites.com/inscription-etude-tennaxia-2025?utm_campaign=21744263-FY25_Q2_EMEA_FRANCE_CP_ESG%20sequence&utm_medium=email&_hsmi=396662821&utm_content=396662821&utm_source=hs_automation