Greensolver s’associe Ã  Aevy pour optimiser la gestion d’actifs grÃ¢ce Ã  l’intelligence documentaire basÃ©e sur l’IA

Greensolver, l’un des principaux conseillers techniques et gestionnaires d’actifs dans le domaine des Ã©nergies renouvelables, annonce un partenariat stratÃ©gique avec Aevy, une entreprise spÃ©cialisÃ©e dans l’analyse, basÃ©e sur l’intelligence artificielle, d’informations non structurÃ©es. Pour des actifs EnR toujours plus performants dans le temps et sur la durÃ©eÂ !

Dans le cadre de sa mission visant Ã maximiser la valeur des actifs pour ses clients, Greensolver surveille et Ã©value en permanence les technologies les plus avancÃ©es disponibles sur le marchÃ©. Cette approche permet Ã lâ€™entreprise dâ€™identifier des solutions innovantes qui rÃ©pondent aux principaux dÃ©fis opÃ©rationnels et amÃ©liorent les pratiques de gestion dâ€™actifs.

Â«Â Pousser notre modÃ¨le dâ€™information Ã ses limitesÂ Â»

GrÃ¢ce Ã ce processus, Greensolver a identifiÃ© la solution dâ€™Aevy comme un atout essentiel pour gÃ©rer la complexitÃ© croissante de la documentation associÃ©e aux projets dâ€™Ã©nergie renouvelable. En s’appuyant sur l’intelligence artificielle, Aevy permet l’analyse automatisÃ©e de donnÃ©es non structurÃ©es telles que les contrats, les dossiers de conformitÃ© et les rapports techniques, Ã©liminant ainsi le besoin de rÃ©visions manuelles fastidieuses. IntÃ©grÃ©e en option dans l’offre de services de Greensolver, Aevy offre aux clients une meilleure visibilitÃ© sur les obligations contractuelles et la performance des actifs. Il en rÃ©sulte un gain de temps considÃ©rable, une rÃ©duction des risques opÃ©rationnels et un suivi plus fiable de la conformitÃ© et des exigences clÃ©s des projets. Â« Greensolver ne sâ€™est pas adressÃ© Ã nous dans le but de gagner du temps sur les tÃ¢ches manuelles. Ils nous ont posÃ© une question plus complexe : comment mettre en place des opÃ©rations oÃ¹ la qualitÃ© sâ€™amÃ©liore Ã mesure que le portefeuille sâ€™agrandit ? Les ingÃ©nieurs devraient consacrer leur temps Ã rÃ©soudre les problÃ¨mes, pas Ã les repÃ©rer. Câ€™est exactement le genre dâ€™ambition que nous recherchons chez un partenaire. Greensolver est toujours tournÃ© vers lâ€™avenir, avec une rÃ©elle volontÃ© de placer la barre toujours plus haut pour le secteur. Câ€™est prÃ©cisÃ©ment grÃ¢ce Ã leur expertise technique et commerciale que nous pouvons pousser notre modÃ¨le dâ€™information Ã ses limites Â» prÃ©cise Gautier Moulin, cofondateur et directeur des opÃ©rations chez Aevy.

Â«Â Rationaliser la gestion documentaire et amÃ©liorer la visibilitÃ© sur la conformitÃ© pour lâ€™ensemble des actifs de nos clientsÂ Â»

En associant lâ€™expertise de Greensolver en gestion dâ€™actifs aux capacitÃ©s avancÃ©es dâ€™Aevy en matiÃ¨re dâ€™IA, ce partenariat fournit des informations exploitables et facilite la prise de dÃ©cision pour les propriÃ©taires dâ€™actifs et les investisseurs, contribuant ainsi Ã la performance et Ã la valeur Ã long terme des portefeuilles dâ€™Ã©nergies renouvelables. Â« Notre partenariat avec Aevy nous permet de rationaliser la gestion documentaire et dâ€™amÃ©liorer la visibilitÃ© sur la conformitÃ© pour lâ€™ensemble des actifs de nos clients Â» conclut Carla Vico Rico, PDG de Greensolver. Cette collaboration reflÃ¨te lâ€™engagement de Greensolver Ã enrichir en permanence son offre de services avec des solutions Ã fort impact, permettant ainsi aux clients de mieux gÃ©rer la complexitÃ© et de dÃ©gager de la valeur ajoutÃ©e de leurs actifs.