Corsica Sole et la Banque des Territoires lancent la plus grande plateforme de stockage dâ€™Ã©nergie raccordÃ©e au rÃ©seau RTE

CorsicaSole et la Banque des Territoires annoncent le lancement dâ€™une plateforme dâ€™investissement visant Ã accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement de projets de stockage dâ€™Ã©nergie sur le territoire franÃ§ais. BaptisÃ©e Â« Corsica Sole Hexagone Â», la plateforme est destinÃ©e Ã financer et dÃ©ployer des infrastructures de stockage dâ€™Ã©lectricitÃ© Ã grande Ã©chelle sur lâ€™ensemble du territoire franÃ§ais Â«Â hexagonalÂ Â». La Banque des Territoires entre au capital Ã hauteur de 49 %, aux cÃ´tÃ©s de Corsica Sole qui reste majoritaire avec 51 %.

Â

Dans un contexte de forte accÃ©lÃ©ration du dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables en France, le stockage dâ€™Ã©lectricitÃ© devient un levier indispensable pour garantir la stabilitÃ© du rÃ©seau et accompagner lâ€™intÃ©gration croissante de productions intermittentes. Face Ã ces enjeux, les besoins en infrastructures de flexibilitÃ© augmentent rapidement, crÃ©ant un cadre favorable au dÃ©ploiement de solutions de stockage Ã grande Ã©chelle. Dans ce contexte, Corsica Sole anticipe le besoin croissant et critique de flexibilitÃ© du rÃ©seau Ã©lectrique franÃ§ais et se positionne dÃ¨s aujourdâ€™hui, aux cÃ´tÃ©s de la Banque des Territoires, comme un acteur clÃ© de cette transformation. Â Â« En accompagnant Corsica Sole, la Banque des Territoires soutient le dÃ©veloppement dâ€™infrastructures de stockage indispensables Ã la transition Ã©nergÃ©tique des territoires. Ce partenariat illustre notre volontÃ© dâ€™investir dans des solutions concrÃ¨tes qui renforcent la rÃ©silience du systÃ¨me Ã©lectrique et facilitent lâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables Â», confie Elise StoffaÃ«s, directrice adjointe du dÃ©partement Infrastructures de la Banque des Territoires

Un programme ambitieux de prÃ¨s de 2 GWh dâ€™ici 2029

La plateforme prÃ©voit le dÃ©ploiement dâ€™un portefeuille de projets haute tension reprÃ©sentant une capacitÃ© totale de plus de prÃ¨s de 2 GWh en France, dâ€™ici 2029, soit un ordre de grandeur Ã©quivalent Ã la consommation annuelle dâ€™une ville comme Nantes ou Nice. Cette Ã©quivalence est donnÃ©e Ã titre illustratif : les batteries de stockage ne produisent pas dâ€™Ã©lectricitÃ© mais permettent de la restituer sur des pÃ©riodes plus courtes, en soutien au rÃ©seau Ã©lectrique. Pour accompagner cette ambition, une enveloppe cible dâ€™investissement pouvant atteindre 150 millions dâ€™euros a Ã©tÃ© mise en place. Ce financement permettra dâ€™apporter les fonds propres nÃ©cessaire Ã la structuration, la construction et la mise en service progressive des diffÃ©rents projets. Â« Chez Corsica Sole, nous exploitons depuis plus de 10 ans plusieurs dizaines de centrales de stockage sur des territoires aussi variÃ©s que la Corse, la RÃ©union, la Belgique ou lâ€™Estonie. Ce partenariat avec la Banque des Territoires marque donc un changement dâ€™Ã©chelle dans notre capacitÃ© de dÃ©ploiement du stockage en France et nous fera passer de pionnier Ã leader franÃ§ais Â» prÃ©cise Paul Antoniotti, PrÃ©sident et co-fondateur de Corsica Sole.

Un dÃ©ploiement rapide pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique

Â

Parmi les premiers projets soutenus figure une centrale de stockage en cours de construction Ã Beuvry, dans les Hauts de France. Dâ€™une capacitÃ© de 50 MW / 100 MWh, sa mise en service est prÃ©vue pour dÃ©but 2027. ImplantÃ© sur une ancienne friche industrielle ayant accueilli une centrale Ã charbon, ce projet sâ€™inscrit dans une dynamique de reconversion territoriale exemplaire. Le site accueille dÃ©jÃ une centrale solaire dÃ©veloppÃ©e par Corsica Sole, Ã laquelle vient sâ€™ajouter cette nouvelle unitÃ© de stockage â€“ les deux installations Ã©tant distinctes. Au-delÃ de ce premier projet, deux autres opÃ©rations totalisant 500 MW / 1GWh sont actuellement en cours de structuration avancÃ©e, et verront leur construction lancÃ©e avant la fin 2026. Â« Le stockage est aujourdâ€™hui un maillon essentiel de la transition Ã©nergÃ©tique. Avec ce partenariat, nous nous donnons les moyens dâ€™accÃ©lÃ©rer fortement notre dÃ©veloppement en France et de contribuer concrÃ¨tement Ã lâ€™Ã©quilibre du rÃ©seau Ã©lectrique dans un contexte de transformation rapide du mix Ã©nergÃ©tique Â», conclut Michael Coudyser, Directeur gÃ©nÃ©ral et co-fondateur de Corsica Sole.