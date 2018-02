Greensolver Finance : crÃ©ation d'un cabinet d'expert-comptable dÃ©diÃ© aux ENR

Greensolver et Premier Monde s’associent pour fournir un service de gestion comptable en adéquation avec les exigences du marché français à destination de propriétaires d’actifs dans les renouvelables. Des précisions sur cette association de compétences !

Greensolver, expert technique indépendant dédié aux actifs éoliens & solaires, et Premier Monde, cabinet français d’experts-comptables, annoncent la création d’une société qui opèrera sous le nom de Greensolver Finance. La création de Greensolver Finance a pour objectif principal de fournir aux propriétaires d’actifs d’infrastructures, principalement éoliens et solaires, un service comptable répondant aux exigences du marché en fournissant un service à haute valeur ajoutée.

Greensolver Finance capitalise sur l’expérience des deux entreprises dans chacun de leurs domaines et proposera ainsi deux principaux services : un service d’expertise comptable spécialisé dans les problématiques des sociétés porteuses de projet d’énergie renouvelable et une gamme de services orientée sur la gestion complète des tâches administratives et financières de telles sociétés. Les clients historiques de Greensolver étant les développeurs et investisseurs du secteur des énergies renouvelables, cette proposition leur permet de simplifier leurs relations et de ne confier qu’à un seul acteur l’ensemble de leur besoins administratifs et comptables.

« Greensolver Finance combine à merveille les forces de nos deux entreprises. Nos comptables sont spécialistes des ENR et bénéficient de 10 ans d’expérience en gestion commerciale d’actifs renouvelables. Premier Monde, de son côté s’appuie sur une équipe d’experts comptables chevronnés et un savoir-faire technique inégalé. Nous sommes heureux de proposer cette nouvelle entité sur le marché français et nous réjouissons de pouvoir développer l’offre de services financiers proposée aux acteurs de l’industrie » commente Guy Auger, PDG de Greensolver.

« Greensolver Finance est le fruit d’une collaboration qui existe depuis plus de dix ans entre Greensolver et Premier Monde. Elle démontre non seulement notre capacité à créer de la valeur pour les investisseurs et propriétaires d’actifs mais également la capacité de nos deux entreprises à s’adapter rapidement aux contraintes juridiques et légales du marché. » ajoute Franck Rossi, PDG de Premier Monde.

