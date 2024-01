Greenly rejoint France Invest pour permettre au Private Equity d’accompagner la transition carbone des PME

Pour adapter les PME au monde bas-carbone de demain, Greenly, expert du bilan carbone, rejoint France Invest en vue de verdir le capital-investissement. Détails!

Asset Managers, fonds à impact et fonds de private equity sont d’accord : le KPI carbone prend une place grandissante dans le monde de la finance en servant le double objectif de trouver plus facilement des investissements et d’entamer une transformation du business model pour se désengager progressivement d’une trop forte dépendance à la combustion carbone. Comme France Invest, Greenly est convaincu que le capital-investissement peut servir de levier pour la transformation du business model des PMEs. Après deux ans d’accompagnement carbone de France Invest dont Greenly a réalisé le Bilan Carbone, elle rejoint la communauté pour agir aux côtés des fonds qui veulent engager leurs PME. La climate tech apporte son expertise sur la réalisation de bilan carbone, le volet législatif et la stratégie de décarbonation à déployer. A ce jour, Greenly accompagne déjà plus de 80 fonds d’investissements qui activent le levier de la transition carbone. Pour Capucine d’Harcourt, Responsable de la Finance Durable chez Greenly, “Travailler avec les fonds d’investissement est un vecteur d’accélération massif pour décarboner l’économie française. Ils ont un grand pouvoir de diffusion et un rôle d’accompagnement de leurs PME dans l’engagement pour le climat, le grand combat du XXIe siècle”

Quid de Greenly?

Greenly, la plateforme carbone tout-en-un dédiée à toutes les entreprises, se distingue par son expertise sectorielle et sa technologie de pointe pour mesurer, piloter et réduire les émissions de CO2e de manière simple et intuitive. Greenly propose une approche précise et robuste qui mêle à la fois des flux physiques et monétaires pour permettre à toutes les entreprises de comprendre en détail leurs résultats, de comparer leur performance à leurs pairs et de recevoir des recommandations personnalisées. Certifié B Corp, lauréat de French Tech 2030 et LinkedIn Top Startup 2023, Greenly accompagne plus de 2000 clients et compte 29M de tonnes de carbone sous gestion.