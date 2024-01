RADIO FRANCE INTER : les Carnets de campagne commencent lâ€™annÃ©e avec lâ€™Ã©nergie solaire

Partout en France, Dorothée Barba donne la parole est à celles et ceux qui se relèvent les manches : des initiatives locales, citoyennes, collectives, solidaires, durables, etc. Pour cette première semaine de l’année, Carnets de campagne prend des nouvelles des invité.e.s marquantes et marquants de la saison, la « fine fleur des Carnets » ! Le 2 janvier dernier coup de fil à Gilles Gallo, cofondateur de Solar Brother.

Un four, un briquet, un séchoir pour les fruits et légumes ou un chauffage, qui fonctionnent à l’énergie solaire. Ces produits sont conçus par l’entreprise Solar Brother, dont l’ambition est de prouver que l’énergie solaire thermique peut jouer un rôle important dans la transition écologique. Les plans des produits vendus par Solar Brother sont mis à disposition gratuitement en open source, pour les personnes qui veulent les fabriquer à la maison, ils sont disponibles directement sur le site de Solar Brother.

