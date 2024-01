Ginlong (Solis) Technologies obtient une reconnaissance de niveau 1 sur la liste des fabricants dâ€™onduleurs de BloombergNEF

Ginlong (Solis) Technologies, un spécialiste mondialement reconnu dans la fabrication d’onduleurs, est fier d’annoncer son inclusion dans la prestigieuse liste BloombergNEF – Fabricants d’onduleurs photovoltaïques de niveau 1 pour le quatrième trimestre 2023. Cette consécration témoigne du dévouement inébranlable de Solis à l’excellence, à l’innovation et à l’impact mondial au sein de l’industrie solaire.

BloombergNEF, qui fait autorité dans le domaine des énergies renouvelables, utilise un système de classement pour évaluer la bancabilité des produits des fabricants de modules photovoltaïques et d’onduleurs, afin d’améliorer la transparence au sein de l’industrie solaire. Les classements sont attribués en fonction de facteurs tels que la stabilité financière, la capacité de production et la réputation de l’industrie, le niveau 1 représentant le classement le plus élevé possible. La reconnaissance Tier 1 de BloombergNEF ne valide pas seulement l’engagement de Solis à fournir une technologie d’une qualité et d’une fiabilité inégalées, mais consolide également la position de l’entreprise en tant que partenaire de confiance dans le secteur des énergies renouvelables. Cette distinction revêt une importance particulière pour les clients, car elle témoigne de l’excellence démontrée par Solis dans le cadre de projets mondialement reconnus et de ses solides antécédents en matière de stabilité financière.

« Développer la technologie pour alimenter le monde en énergie propre ».

« Cette année marque le 18ème anniversaire de Solis », a déclaré Lucy Lu, directrice générale adjointe de Ginlong (Solis). Tout au long de ces années, notre mission est restée inchangée : « Développer la technologie pour alimenter le monde en énergie propre ». Dans la poursuite de cet objectif, nous avons constamment repoussé les limites de l’innovation, ce qui nous a valu d’incroyables récompenses telles que ce classement dans la catégorie 1. L’annonce récente souligne les efforts incessants de notre équipe de plus de 4 500 personnes et de nos 800 innovateurs en recherche et développement, répartis stratégiquement dans le monde entier. Nous sommes plus motivés que jamais pour continuer à réaliser des avancées qui façonneront l’avenir de l’énergie propre. » La technologie Solis est optimisée pour les marchés locaux, offrant un retour sur investissement significatif à long terme et accélérant la transition vers un avenir plus durable. Une capacité de fabrication de pointe, intégrée verticalement, contrôle l’ensemble du processus de production, depuis l’approvisionnement en composants jusqu’à la distribution des produits, garantissant aux clients les normes de qualité les plus élevées possibles et assurant la conformité avec les réglementations internationales les plus strictes.