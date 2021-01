Axpo et IWB construisent une installation PV sur le barrage de Muttsee, Denner achÃ¨tera l’Ã©lectricitÃ© via un PPA

Axpo et IWB réalisent ensemble la plus vaste installation solaire alpine de Suisse. Les deux partenaires installeront et mettront en service le système d’avant-garde de 2,2 MW sur le barrage du lac de retenue de Muttsee cet été. Denner achètera l’électricité solaire produite pendant 20 ans au moyen d’un accord d’achat d’électricité à long terme (Corporate PPA).

Les deux entreprises d’approvisionnement en énergie Axpo et IWB construisent l’installation de 2,2 MW dans le cadre d’un partenariat. Denner s’associe à ce projet conformément à sa stratégie de développement durable et s’engage à acheter l’électricité solaire alpine pendant 20 ans ; il s’agit de la première centrale solaire à grande échelle en Suisse à être construite dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité à long terme (Corporate PPA). L’installation produira également beaucoup d’électricité en hiver du fait de son implantation alpine. Installée sur un barrage existant, elle est particulièrement respectueuse de l’environnement.

AlpinSolar: ensemble pour de meilleurs résultats

La grande installation solaire alpine initiée à l’origine par Axpo sur le barrage du lac de retenue de Muttsee est devenue «AlpinSolar», un projet collectif porté par Denner, Axpo et IWB. Les deux énergéticiens Axpo et IWB construiront l’installation de 2,2 MW dans le cadre d’un partenariat. Poursuivant résolument ses objectifs ambitieux de développement durable, Denner, la principale enseigne discount de Suisse, achètera l’électricité solaire alpine pendant 20 ans. «Ce projet souligne notre engagement en faveur du respect des objectifs climatiques. Nous poursuivons nos recherches pour acheter uniquement de l’électricité issue de sources renouvelables. C’est pourquoi nous favorisons des solutions innovantes pour faciliter une approche écoresponsable de nos ressources naturelles. Avec l’installation solaire alpine, nous investissons dans notre avenir et nous renforçons la place suisse», déclare Mario Irminger, le CEO de Denner. C’est la première fois en Suisse qu’une centrale solaire à grande échelle est mise en place dans le cadre d’un accord d’achat d’électricité à long terme (PPA). En Europe, les PPA sont déjà monnaie courante car de plus en plus d’entreprises se fixent des objectifs de durabilité ambitieux et souhaitent couvrir leurs besoins énergétiques avec des énergies renouvelables. Axpo est l’un des principaux fournisseurs de PPA à long terme en Europe et aux États-Unis et possède plus de 15 ans d’expérience dans ce domaine.

Beaucoup d’électricité solaire, même en hiver

L’installation solaire de 2,2 MW sera installée à 2500 mètres d’altitude sur le barrage de Muttsee de la centrale de pompage-turbinage de Limmern. Elle produira environ 3,3 millions de kWh d’électricité chaque année. Près de 5000 modules solaires orientés de manière optimale au sud seront montés sur le barrage. Grâce à sa situation alpine, l’installation de Muttsee délivrera environ la moitié de sa production pendant l’hiver, c’est-à-dire lorsque l’électricité a tendance à faire défaut en Suisse. A contrario, les installations solaires implantées à basse altitude ne génèrent qu’un quart environ de leur production pendant le semestre hivernal. L’installation solaire du lac de retenue de Muttsee sera construite et mise en service pendant l’été 2021.