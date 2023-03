ROOF-SOLAR PVC 600, le 1er Avis Technique en France pour toitures-terrasses PVC sur TÃ´les dâ€™Acier NervurÃ©es (TAN)

La solution ROOF-SOLAR PVC 600 d’intégration photovoltaïque à un revêtement d’étanchéité PVC de toiture-terrasse reçoit l’Avis Technique n° 21/22-82_V1. Détails!

Destiné aux bâtiments tertiaires, ERP, industriels et résidentiels, neufs ou en rénovation, ROOF-SOLAR PVC 600 est un système complet avec fixation par simple clipsage de panneaux photovoltaïques sur toiture-terrasse PVC. Il est dédié aux toitures ayant une pente comprise entre 3 et 10 % sur éléments porteurs en tôles d’acier nervurées (TAN). Modulable, simple et rapide à mettre en oeuvre , il ne nécessite aucun lest.

ROOF-SOLAR PVC 600 est un procédé complet composé :

• d’éléments porteurs supports en tôles d’acier nervurées fournis par BACACIER (profilés ROOFALTEO 42.1010, 49.950, 59.900, 73.780 et 73.780PP) conformes au DTU 43.3,

• d’isolants laine minérale fournis par :

o ROCKWOOL, de type Rockacier C Nu fixés mécaniquement et mis en oeuvre selon le DTA 5.2/16- 2523_V1 en un ou deux lits d’épaisseur totale comprise entre 60 et 260 mm,

o ROCKWOOL, de type Rockacier C Nu fixés mécaniquement et mis en oeuvre selon l’ATEx de cas A n°2823_V1 en un ou deux lits d’épaisseur totale comprise entre 80 et 260 mm,

o KNAUF INSULATION, de type SmartRoof C (38) fixés mécaniquement et mis en oeuvre selon le DTA 5.2/21-2709_V2 en un lit d’épaisseur totale comprise entre 80 et 90 mm,

o KNAUF INSULATION, de type SmartRoof C (37) fixés mécaniquement et mis en oeuvre selon le DTA 5.2/21-2709_V2 en un ou deux lits d’épaisseur totale comprise entre 100 et 260 mm,

o SAINT-GOBAIN ISOVER, de type Panotoit Tekfi 2 fixés mécaniquement et mis en oeuvre selon le DTA 5.2/19-2378_V2 en un ou deux lits d’épaisseur totale comprise entre 100 et 260 mm,

• d’un revêtement d’étanchéité PVC-P IKO ARMOURPLAN SM 150 d’épaisseur 1,5mm et de largeur de lé 1,06m fixé mécaniquement (conformément au DTA 5.2/18-2626_V3 IKO ARMOURPLAN ACIER) fourni par IKO-AXTER,

• d’un système de fixation ROOF-SOLAR PVC 600 constitué de rails en aluminiums fournis par DOME SOLAR, permettant une mise en oeuvre en toiture-terrasse,

• de modules photovoltaïques fournis par :

o TRINA SOLAR, de type TSM-DE09.08,

o SYSTOVI, de type PS73xxxN07 ou PS75xxxN17.

Les avantages du système de fixation ROOF-SOLAR PVC 600 sont la fiabilité, la rapidité d’installation et la non perforation du complexe isolation-étanchéité, évitant ainsi tout risque d’infiltration.

Gage de sa qualité, le procédé ROOF-SOLAR PVC 600 vient de recevoir l’ATec n° 21/22-82_V1 délivré par la CCFAT. Avec ce système de fixation photovoltaïque ROOF-SOLAR PVC 600, Dome Solar & IKO démontrent leur capacité à proposer des solutions qualitatives, certifiées et durables au service de la performance énergétique.