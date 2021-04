BePOSITIVE se tiendra donc du 14 au 16 dÃ©cembre 2021 Ã  Eurexpo Lyon, une semaine aprÃ¨s Energaia

Face à la situation sanitaire actuelle et aux incertitudes qu’elle crée, et par mesure de précaution, les organisateurs de BePOSITIVE ont décidé de reporter le salon qui devait se tenir, déjà après un premier report, du 29 juin au 1er juillet 2021. Il aura lieu mi-décembre. Du télescopage dans l’air avec le salon Energaia de Montpellier !

BePOSITIVE, salon français exclusivement dédié aux enjeux et aux solutions de la transition énergétique aura lieu en 2021 du 14 au 16 décembre à Eurexpo Lyon. Cette exposition constitue une véritable vitrine d’innovations et un lieu de mise en réseau de l’ensemble des acteurs des filières énergie et bâtiment durable. RE 2020, digitalisation de l’énergie, matériaux biosourcés, réemploi, bâtiment 4.0, ou encore l’emploi et la formation seront les thématiques phares de cette édition.

Dans ce contexte singulier et afin d’accompagner au mieux le marché, BePOSITIVE s’adapte et se digitalise. Une plateforme web ainsi qu’une application seront proposées en complémentarité du salon physique, afin de favoriser et d’optimiser la mise en relation de l’ensemble des acteurs : exposants, visiteurs et partenaires. « La volonté de faire de ce salon, LE rendez-vous incontournable pour l’ensemble des acteurs des filières énergie et bâtiment durable est encore plus forte ! Mes équipes et moi-même sommes d’ores et déjà mobilisées pour organiser le nouveau report de BePOSITIVE et nous savons que nous pouvons compter sur le soutien de nos partenaires, de nos clients et de l’ensemble de la communauté! » précise Florence Rousson Mompo, Directrice du salon et de la division Green Tech +.

Petit problème cependant ! Et si la Covid-19 faisait une nouvelle victime, cette fois, parmi les gros événements publics dédiés aux énergies renouvelables en France ! En effet, l’autre salon d’envergure internationale en matière d’énergies renouvelables, Energaia, a lieu habituellement tous les ans, début décembre à Montpellier, soit à une semaine d’intervalle. Difficile d’imaginer des acteurs des renouvelables présents lors des deux événements qui se suivent de quelques jours à peine. Reste à parier sur une entente cordiale entre les organisateurs des deux salons pour faire de ces rencontres celles des énergies positives…