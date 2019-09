Green America salue les actions de T-Mobile, AT & T et Sprint pour de nouveaux progrÃ¨s majeurs en matiÃ¨re dâ€™ENR

En une semaine seulement, trois grandes entreprises de télécommunications américaines – T-Mobile, AT & T et Sprint – ont toutes annoncé des contrats majeurs pour accroître leur utilisation des énergies renouvelables. Green America, organisation à but non lucratif basée aux États-Unis qui encourage le consumérisme éthique et qui a lancé la campagne «Hang Up on Fossil Fuels» (« Décrochez des énergies fossiles ») en 2017, a salué la réactivité de ces trois entreprises de télécommunication face à la demande des consommateurs pour davantage d’énergie verte. Green America concentre actuellement sa campagne sur Verizon Communications, anciennement Bell Atlantic Corporation, qui s’est engagé à 50% d’énergies renouvelables d’ici 2025, mais n’a jusqu’à présent pas conclu de nouveaux contrats pour des énergies propres.

“Les entreprises de télécommunication écoutent leurs clients”, a déclaré Todd Larsen, codirecteur exécutif de Green America pour les relations avec les consommateurs et les entreprises. «Depuis le début de la campagne« Hang Up on Fossil Fuels », des dizaines de milliers de consommateurs ont écrit aux télécoms et les ont appelés pour les inciter à passer aux énergies propres. L’industrie prend des mesures importantes en matière d’énergie propre et doit maintenant accélérer le passage à l’énergie éolienne et solaire à 100%. »

Voici les nouvelles annonces majeures:

• T-Mobile a déclaré que la société ajoutera à ses actifs énergétiques un nouveau parc éolien et quatre nouveaux parcs solaires qui fourniront un total de 600 MW d’énergie verte. Une fois raccordées, ces sources d’énergie renouvelables porteront l’engagement de T-Mobile de 95 % à100% d’énergie propre d’ici 2021.

• Il y a une semaine, Sprint a annoncé son premier projet d’énergie propre sous la forme d’un contrat d’achat d’électricité virtuelle de 12 ans avec Duke Energy Renewables, qui, selon la société, fournirait environ 30% de l’énergie des télécommunications.

• Le 23 septembre, AT & T a annoncé la signature de deux nouveaux accords sur les énergies renouvelables avec Invergy et Duke, qui porteront la société à plus de 1,5 gigawatts d’énergie propre. AT & T estime que l’énergie propre annuelle totale produite dans le cadre des contrats existants de la société équivaut à retirer 690 000 voitures de la route pendant un an.

Verizon n’a annoncé aucun nouveau contrat. L’année dernière, la société a annoncé son engagement en faveur d’une énergie renouvelable à 50% d’ici 2025 et a émis une obligation verte d’un milliard de dollars cette année pour financer diverses initiatives vertes, y compris l’énergie renouvelable.

“Green America applaudit les progrès de T-Mobile en matière d’énergie renouvelable”, a déclaré Beth Porter, directrice des campagnes sur le climat de Green America. «Pour que les télécoms puissent faire face à la crise climatique, il est nécessaire que l’ensemble du secteur passe à une énergie 100% renouvelable d’ici 2025 au plus tard. L’énergie éolienne et solaire coûtant de moins en moins cher que les combustibles fossiles, il est également rentable pour les entreprises d’adopter rapidement une énergie propre. ”

La campagne Hang Up on Fossil Carburers de Green America fait pression sur le secteur des télécommunications pour qu’il utilise 100% d’énergie renouvelable depuis 2017, alors que le secteur n’utilisait presque pas d’énergie propre.