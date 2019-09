Xavier Daval, prÃ©sident du SER-SOLER, reconduit comme directeur et vice prÃ©sident du Global Solar Council

A l’occasion de son assemblée générale annuelle qui se tenait cette année à Salt Lake City dans le cadre du salon américain Solar Power International (SPI), le Global Solar Council a renouvelé son Conseil d’Administration. Représentant la France au conseil, Xavier Daval, président de SER-SOLER a vu son mandat de Directeur reconduit et a été élu Co-Chair (Vice-Président) de l’organisation. Côté présidence du Global Solar Council, c’est le Président du Syndicat solaire Espagnol UNEF, José Donoso, qui en prendra les reines en 2020.

Le Global Solar Council est une association internationale à but non lucratif regroupant les associations nationales, régionales et internationales du secteur de l’énergie solaire et les plus grandes entreprises du monde. Fondée en 2015, l’association est force de propositions en matière de programmes de politique de réglementation, de politique commerciale, d’ouverture de nouveaux marchés et de formation à l’emploi et aux compétences. Son objectif : permettre à l’énergie solaire de tenir ses promesses d’énergie propre et distribuée, de développement économique et d’accès aux opportunités.