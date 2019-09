Bordeaux MÃ©tropole accueillera fin janvier la 21Ã¨me Ã©dition des assises europÃ©ennes de la transition Ã©nergÃ©tique

Du 28 au 30 janvier, la 21ème édition des Assises Européennes de la Transition Energétique se déroulera à Bordeaux. Il s’agit là du rendez-vous annuel des acteurs territoriaux européens engagés dans la transition énergétique et l’adaptation au changement climatique. A cette occasion, les coorganisateurs de l’événement – Bordeaux Métropole, la Communauté urbaine de Dunkerque, le Grand Genève et l’ADEME, attendent près de 3 500 participants issus du monde économique, politique et de la société civile.

A l’heure des marches pour le climat, du mouvement #YouthForClimate et d’une prise en considération accrue des enjeux écologiques par les politiques publiques, cette nouvelle édition des Assises Européennes de la Transition Energétique se veut une véritable caisse de résonnance des innovations portées par les différents acteurs de la société et de leur potentiel d’action.

Le temps fort annuel des acteurs engagés dans la transition énergétique

Lancées en 1999 par la Communauté urbaine de Dunkerque, en partenariat avec l’ADEME, puis co-organisées par Bordeaux Métropole et le Grand Genève, les Assises Européennes de la Transition Energétique se sont progressivement imposées comme le rendez-vous annuel des acteurs territoriaux européens engagés dans la transition énergétique. Voulues dès leur création comme un laboratoire d’idées et un concentré d’expériences, les Assises sont aujourd’hui un creuset d’inspiration pour tout territoire engagé dans une démarche de transition énergétique.

Organisées dans la continuité des temps forts gouvernementaux – et notamment des sommets de l’ONU sur le Climat (COP), les Assises sont l’occasion pour les gouvernements et acteurs locaux, ainsi que leurs partenaires, de s’approprier de manière collective les nouveaux enjeux nationaux et internationaux, et surtout de partager des expériences réussies et des solutions concrètes pour mettre en œuvre la transition énergétique sur les territoires. Chaque année, l’événement réunit pendant 3 jours, près de 3000 congressistes autour d’un programme de plus de 100 événements – plénières, ateliers, visites de sites, village de la transition énergétique ou encore carrefour des métiers de la transition énergétique.

2020 : un programme pour mobiliser toutes les parties prenantes

Cette 21ème édition des Assises Européennes de la Transition Energétique sera ainsi l’occasion pour les organisateurs, les partenaires et les participants à ce rendez-vous majeur de réaffirmer les grands axes pour tendre vers une transition énergétique qui soit portée par l’ensemble des maillons de la société civile et des décideurs politiques. Pour ce faire, le programme des 3 jours sera articulé autour de plusieurs temps forts :

 Des sessions de plénières pour prendre le pouls des grands enjeux liés à la transition énergétique : mobilité, énergies renouvelables, engagement citoyen, innovations et implication des grands acteurs de l’énergie, retour d’expériences de collectivités engagées.

 Des ateliers de partages, de co-construction et des challenges : les organisateurs ont reçu plus de 300 propositions suite à l’appel à projets, le programme sera donc fourni en ateliers autour des thématiques de la rénovation, des nouvelles formes de mobilité, de l’utilité de la data ou encore des innovations sociales.

 Un carrefour des métiers de la transition énergétique pour inviter le grand public à faire le point sur les nombreuses opportunités professionnelles qu’offre la filière par le biais de conférences, démonstrations, ateliers et job forum, animés en partenariat avec les acteurs de l’emploi et de la formation de la région, ainsi que les entreprises et professionnels de l’énergie.

 Un programme OFF pour sensibiliser le grand public aux enjeux majeurs de la transition énergétique à travers de nombreuses animations ludiques et pédagogiques proposées sur tout le territoire de la Métropole bordelaise.

