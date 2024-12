GRAVIC GROUP installe des carports solaires PARK-E 400 de chez MA PERGOLA SOLAIRE

L’Entreprise GRAVIC France, spécialiste de la fabrication de pièces techniques par découpage et impression avec une nouvelle expertise dans le management thermique, a récemment installé des carports solaires de chez MA PERGOLA SOLAIRE, comprenant 9 places de parking, dont 1 réservée aux Personnes à Mobilité Réduite, ainsi que 4 bornes de recharge doubles, offrant un total de 8 points de recharge pour véhicules électriques. La toiture de l’abri voitures PARK-E 400 comprend 70 panneaux photovoltaïques. Cette installation s’inscrit dans les objectifs stratégiques de GRAVIC GROUP, qui visent à réduire les émissions de GES en permettant aux salariés/visiteurs de pouvoir recharger leurs véhicules électriques, à transformer la typologie de la flotte de véhicules de l’entreprise et à baisser les factures d’électricité grâce à l’autoconsommation. Sans oublier les efforts et actions en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Avec le carport solaire PARK-E 400, les automobilistes peuvent garer leur véhicule en toute sérénité, sans craindre d’érafler leurs portières contre les poteaux. C’est un avantage qui distingue le carport monopan de chez MA PERGOLA SOLAIRE de nombreux autres abris pour voitures sur le marché. Profiter d’un design réfléchi qui allie protection et praticité pour un aménagement extérieur optimal.