DEKRA prÃ©sente ses offres dÃ©diÃ©es aux Ã©nergies renouvelables Ã  lâ€™occasion de sa participation au salon EnergaÃ¯a

DEKRA Industrial, organisme mondial exerçant dans les domaines de l’inspection, de la certification et de l’audit et conseil en matière de sécurité et de durabilité, sera présent pour la première fois sur le salon Energaïa. A cette occasion, DEKRA Industrial présentera ses offres d’accompagnement, notamment en matière d’éolien onshore / offshore et d’énergie photovoltaïque.

En France, le développement de parcs de production d’énergies renouvelables fait face à de nombreux enjeux. S’assurer de la sécurité optimale de l’ensemble des intervenants, maîtriser les impacts des ouvrages sur la biodiversité, vérifier la conformité des installations et des équipements, ou encore garantir la disponibilité et de la performance des installations.

Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine des énergies renouvelables, DEKRA Industrial se positionne comme l’acteur incontournable dans les énergies vertes au sens large, de l’éolien au photovoltaïque en passant par l’hydrogène, avec une gamme complète de solutions afin d’accompagner les acteurs du secteur dans leur maîtrise des risques sécurité et environnement tout au long du cycle de vie de leurs projets.

A l’occasion du salon EnerGaïa, DEKRA Industrial présentera ses offres liées à :

- l’accompagnement sur les projets d’éolien terrestre, offshore et photovoltaïque,

- la sécurité et la performance des projets et installations photovoltaïques et éoliens,

- l’inspection par drones,

- les études de faisabilité et assistance technique.

Parc des Expositions de Montpellier

Stand B49 Hall B4