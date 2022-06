GÃ©nÃ©rateur Ã©lectrique solaire EcoFlow : lâ€™alliÃ© des campeurs cet Ã©tÃ© !

Les générateurs électriques solaires ont transformé la manière dont les personnes consomment l’électricité. Ils sont souvent utilisés dans les foyers pour compléter les équipements solaires, stocker l’électricité produite non utilisée dans la journée ou encore servir de solution d’alimentation d’urgence en cas de panne de courant. Aujourd’hui, beaucoup de foyers s’équipent de ces générateurs pour s’assurer de les maintenir dans les situations de vie hors-réseaux. EcoFlow, société de solutions d’énergie renouvelable et d’alimentation portable, présente les bénéfices d’un générateur électrique solaire qui s’avère indispensable pour assurer la meilleure autonomie énergétique possible lors d’un voyage en voiture, en van ou en camping-car par exemple.

Alimenter une multitude d’équipements grâce à l’énergie solaire

Avec un générateur électrique solaire, les voyageurs disposent d’une source d’énergie simple et facilement transportable. Ils peuvent charger leurs téléphones, leurs ordinateurs portables tout comme de plus gros appareils tels que les sèche-cheveux, les grills électriques ou encore les aspirateurs grâce à la puissance intéressante qu’offre le générateur. Un autre avantage du générateur électrique solaire est qu’il dispose de plusieurs sorties. Ainsi, il est possible de brancher plusieurs appareils en même temps ; plusieurs personnes peuvent avoir accès à l’électricité et ce même en pleine nature.

Une solution écologique

Utiliser un générateur électrique solaire lors d’un voyage en voiture, en van ou en camping-car présente également des avantages au niveau écologique puisqu’il produit une énergie propre. A l’inverse d’un générateur au fuel, un générateur électrique fournit un accès illimité à l’électricité étant donné qu’il a seulement besoin de l’électricité ou de l’énergie solaire pour fonctionner. En effet, il peut se recharger à l’aide de panneaux solaires (en plus de prises murales traditionnelles). Le temps de recharge sera plus ou moins long selon l’intensité du soleil mais il restera en mesure de charger les appareils tout au long du voyage. En capitalisant sur l’énergie solaire, les générateurs électriques offrent une solution de consommation d’énergie naturelle et inépuisable qui pourrait même être appliquée à des utilisations plus domestiques.