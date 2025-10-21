GrÃ¢ce Ã  la centrale solaire de CVE, la commune provenÃ§ale de Volx est dÃ©sormais une commune Ã  Ã©nergie positive

AprÃ¨s avoir injectÃ© ses premiers Ã©lectrons dÃ©but septembre, le parc solaire (12 MWc) de Volx vient dâ€™Ãªtre inaugurÃ© par JÃ©rÃ´me Dubois, maire de Volx, et FrÃ©dÃ©ric Fortin, Directeur GÃ©nÃ©ral DÃ©lÃ©guÃ© au DÃ©veloppement de CVE. Un vrai motif de fiertÃ© localeÂ !

SituÃ© sur un ancien site de stockage de matÃ©riaux, sur une partie des terrains concÃ©dÃ©s Ã EDF Hydro MÃ©diterranÃ©e, ce projet sâ€™inscrit dans uneÂ dynamique territoriale volontariste pour la transition Ã©nergÃ©tique.

Volx, une commune Ã Ã©nergie positive qui bÃ©nÃ©ficiera de retombÃ©es Ã©conomiques

Dâ€™une puissance deÂ 12MWc, et constituÃ© de plus de 20 600 panneaux photovoltaÃ¯ques, le parc solaire de Volx permettra la production de prÃ¨s de 19 GWh par an dâ€™Ã©lectricitÃ© verte, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique de 8 700 habitants, plus du double de la population de la commune.

Â«â€¯DÃ©velopper lâ€™Ã©nergie photovoltaÃ¯que dans une petite commune de Provence Ã©tait une Ã©vidence. Câ€™est notre contribution Ã lâ€™effort collectif de lutte contre le changement climatique et de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique. Avec les usines hydroÃ©lectriques de la Durance dâ€™EDF, nous sommes dÃ©sormais une commune Ã Ã©nergie positive, dans le sens oÃ¹ nous produisons trois fois plus que nous nâ€™en consommons. Câ€™est une vÃ©ritable fiertÃ©â€¯Â»Â prÃ©ciseÂ JÃ©rÃ´me Dubois, maire de Volx.

Ce projet assurera pour la commune desÂ retombÃ©es Ã©conomiques de prÃ¨s de 5 millions dâ€™euros sur les 30 prochaines annÃ©es.

Â«Â Il est impÃ©ratif dâ€™accÃ©lÃ©rer ce mouvementâ€¯Â»

Depuis lâ€™acquisition du projet en 2022, CVE, le producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©nergies renouvelables, a pris en charge le dÃ©veloppement, le financement, et la construction du parc. Il assurera son exploitation dans la durÃ©e. Construit sur 12 ha de foncier communal non exploitable en agriculture, le parc illustreÂ la capacitÃ© de CVE Ã transformer des sites dÃ©gradÃ©s en opportunitÃ©s Ã©nergÃ©tiques, tout en respectant la biodiversitÃ© et en intÃ©grant le projet Ã son environnement.

A titre dâ€™exemplesâ€¯: des hibernaculum ont ainsi Ã©tÃ© installÃ©s dans lâ€™enceinte du parc, la clÃ´ture prÃ©voit des passages pour la petite faune et une zone dâ€™Ã©vitement a Ã©tÃ© dÃ©limitÃ©e au cÅ“ur du parc solaire pour prÃ©server certaines espÃ¨ces protÃ©gÃ©es prÃ©sentes. Un suivi Ã©cologique a Ã©tÃ© assurÃ© par un Ã©cologue indÃ©pendant externe pendant toute la phase de chantier et un suivi est prÃ©vu pendant toute la durÃ©e de lâ€™exploitation du site. Des mesures concrÃ¨tes qui tÃ©moignent de la volontÃ© de CVE de concilier transition Ã©nergÃ©tique et respect des Ã©cosystÃ¨mes. Â« Aujourdâ€™hui, Ã Volx câ€™est plus quâ€™un parc solaire quâ€™on inaugure. Câ€™est une vision que lâ€™on concrÃ©tise. Dâ€™une Ã©nergie locale, durable et au service du bien commun. Ce projet dÃ©montre quâ€™avec vision politique, dÃ©termination et coopÃ©ration entre acteurs publics et privÃ©s, la transition Ã©nergÃ©tique devient rÃ©alitÃ©.â€¯ Car plus que jamais il y a urgenceâ€¯: notre rÃ©gion, pourtant la plus ensoleillÃ©e de France, nâ€™exploite pas suffisamment le potentiel de cette Ã©nergie inÃ©puisable, qui couvre Ã peine 8% de sa consommation Ã©lectrique. Il est impÃ©ratif dâ€™accÃ©lÃ©rer ce mouvementâ€¯Â»Â ajouteÂ FrÃ©dÃ©ric Fortin, Directeur GÃ©nÃ©ral DÃ©lÃ©guÃ© au DÃ©veloppement de CVE.