Chanel met le solaire Ã  la mode et au parfum

Chanel et REDEN annoncent la signature dâ€™un Power Purchase Agreement (PPA) de 20 ans. Lâ€™Ã©nergie produite par deux nouvelles centrales photovoltaÃ¯ques, situÃ©es en Charente-Maritime et dans lâ€™Aude, permettra Ã Chanel de couvrir 30 % de sa consommation Ã©lectrique en France, et ce dÃ¨s le 1er janvier 2026. Ces centrales sont dÃ©tenues respectivement Ã 49 % par Chanel et Ã 51 % par REDEN au sein dâ€™une co-entreprise.

Dans le cadre de cet accord, REDEN a pris en charge la construction et assure Ã©galement lâ€™exploitation de deux centrales solaires dâ€™une puissance totale de 10 MW, produisant 13 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© par an, soit un tiers de la consommation de Chanel en France. Ces installations photovoltaÃ¯ques Ã©viteront le rejet de 2 300 tonnes de COâ‚‚/an, Ã©quivalant Ã 1300 vols aller-retour entre Paris et New-York.

Friche solaire et agrivoltaÃ¯que

Les centrales, conÃ§ues dans une logique de dÃ©veloppement durable, ont Ã©tÃ© mises en service cet Ã©tÃ©. Elles se distinguent par leur complÃ©mentaritÃ© et leur implantation responsable. En Charente-Maritime, la centrale de 4,5 MW a Ã©tÃ© installÃ©e sur un ancien terrain de sports motorisÃ©s, qui avait Ã©tÃ© laissÃ© en friche. Ce projet inclut des mesures de gestion Ã©cologique sur les parcelles voisines, avec la prÃ©servation d’une prairie de fauche typique de la faÃ§ade atlantique et l’entretien d’une friche en prÃ©servant la biodiversitÃ©. Dans lâ€™Aude, le projet agrivoltaÃ¯que de plus de 5 MW intÃ¨gre une activitÃ© d’agroforesterie, associant chÃªnes truffiers et arbres fruitiers Ã de l’Ã©levage ovin. Ce projet bÃ©nÃ©ficie dâ€™une insertion paysagÃ¨re poussÃ©e avec la plantation de haie multi-essences adaptÃ©e au climat local. Â« Nous sommes fiers dâ€™accompagner Chanel sur des projets alliant performance Ã©nergÃ©tique et respect des Ã©cosystÃ¨mes. Ensemble, nous prouvons quâ€™innovation et responsabilitÃ© peuvent aller de pair pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique. Â» souligne Frank Demaille, PrÃ©sident-Directeur GÃ©nÃ©ral de REDEN.

Â«Â Å’uvrer Ã la restauration de notre climatÂ Â»

Ce partenariat sâ€™inscrit dans les engagements de Chanel en matiÃ¨re de dÃ©veloppement durable. Â« Adopter des solutions bas-carbone et soutenir le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables est essentiel. Notre engagement Net-ZÃ©ro 2040, validÃ© par lâ€™initiative SBTi, vise notamment Ã rÃ©duire notre empreinte carbone, Å“uvrer Ã la restauration de notre climat, et investir dans des partenariats et dans la recherche pour accÃ©lÃ©rer notre impact positif Â», indique Bruno Pavlovsky, PrÃ©sident de Chanel SAS. Â« Ce partenariat avec REDEN illustre bien notre volontÃ© dâ€™investir durablement dans des infrastructures responsables tout en soutenant le tissu Ã©conomique et social de nos rÃ©gions. Â»