François Guérin, président de SeeYouSun, élu au Conseil d’administration d’Enerplan

À l’occasion de l’Assemblée générale d’ENERPLAN, François Guérin a rejoint le Conseil d’administration du syndicat des professionnels de l’énergie solaire. Le président et cofondateur de SeeYouSun, groupe national aux racines bretonnes, exercera le mandat de Secrétaire pendant les 3 prochaines années.

Dans un contexte politique et réglementaire incertain, ENERPLAN renouvelle son Conseil d’administration et réaffirme sa volonté de porter un discours fédérateur autour du solaire. Un récent sondage IFOP rappelle à ce sujet que 68% des Français souhaitent une accélération du développement des énergies renouvelables ; et que plus l’exposition aux EnR est concrète, plus la perception en est positive.

Une mission : renforcer la voix collective du solaire

En tant que Secrétaire du syndicat, François Guérin pilotera le volet communication d’ENERPLAN. Il s’attachera, avec les autres membres du Conseil d’administration, à faire entendre la voix du terrain – collectivités, entreprises, installateurs, développeurs – mais aussi celle d’une société civile prête à s’engager dans la transition. « Tout au long de mon mandat, je travaillerai à porter haut les couleurs du solaire : une énergie concrète, utile et ancrée dans les territoires. Une énergie portée par des acteurs de toutes tailles, résolument tournés vers un solaire responsable et innovant, et qui agissent chaque jour, souvent dans l’ombre, pour construire un modèle énergétique plus juste et plus durable » confie François Guérin, nouveau Secrétaire d’Enerplan.

Un engagement pour faire du solaire un pilier de souveraineté énergétique et de décarbonation

Âgé de 41 ans, François Guérin est un entrepreneur rennais passionné d’énergies renouvelables. Après un parcours débuté chez Direct Énergie puis au sein du groupe Langa, il cofonde en 2016 SeeYouSun avec son frère Alexandre et son ami d’enfance Kevin Aubry. Ensemble, ils développent une approche du solaire ancrée dans les territoires, centrée sur la production locale d’énergie, le partage à l’échelle du quartier et la recherche de services à impacts positifs. SeeYouSun travaille sur 800 centrales photovoltaïques à travers la France, et compte désormais 120 collaborateurs et collaboratrices. Le groupe est porté par une ambition : faire émerger les premières “Villes Solaires” du pays.