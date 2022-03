Gouvernement britannique : 0 % de TVA pour les panneaux solaires et les technologies d’Ã©nergie propre

Le chancelier de l’échiquier britannique, Rishi Sunak, a annoncé qu’il supprimerait la TVA de 5 % pour « les propriétaires qui ont installé des panneaux solaires, des pompes à chaleur et une isolation. Ces changements entreront en vigueur en avril 2022 et dureront cinq ans, jusqu’en 2027. A méditer mais surtout à dupliquer !

Rishi Sunak confirme que les familles qui ont installé des panneaux solaires pourraient voir des économies d’impôt d’une valeur d’environ 1 000 £ avec la suppression totale de la TVA sur les produits solaires. « L’installation de panneaux solaires va faire économiser des dizaines de milliers d’euros de toute façon sur vos factures d’énergie, mais voir le gouvernement soutenir l’énergie verte comme celle-ci, c’est formidable ! Cela va aider les gens à économiser encore plus d’argent, dans une période indéniablement difficile sur le plan financier.” Se réjouit David Draper, patron de Solar fast, l’un des leaders britannique du solaire résidentiel. Cette baisse de l’imposition survient alors que les experts et les organismes de l’industrie solaire ont appelé le gouvernement à prendre des mesures plus positives contre la hausse des coûts de l’énergie.

Il est plus que jamais important de faire avancer la transition énergétique

Le 18 mars dernier, Solar Energy UK, qui est la principale association commerciale solaire du Royaume-Uni, a écrit à Rishi Sunak, pour demander que la TVA soit réduite pour les technologies d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique. Le président de cette association Chris Hewett a ainsi déclaré : « L’industrie solaire a salué le récent appel du gouvernement à accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Au vu de la situation en Ukraine et de la crise croissante du coût de la vie pour les ménages britanniques, il est plus que jamais important de faire avancer la transition énergétique. Une énergie propre et locale isolera l’économie britannique et protégera les consommateurs des marchés volatils et coûteux des combustibles fossiles ». Les professionnels du solaire accueillent donc favorablement l’annonce de la suppression complète de la charge de TVA de 5 % sur le coût des produits solaires pour les propriétaires et les changements apportés par le chancelier et le gouvernement au sens large. Il ressort clairement des recherches et études précédentes que les panneaux solaires réduiront considérablement les factures d’énergie des propriétaires à travers le Royaume-Uni.

L’énergie solaire est la solution d’énergie verte la moins chère et la plus efficace

Dans le cadre des nouvelles dispositions, les turbines éoliennes et hydrauliques seront également éligibles à une TVA à 0 %, ce qui renforcera les plans du Royaume-Uni en matière de solutions d’énergie verte. Beaucoup espèrent que ces engagements ne sont que le début d’autres actions positives, en matière d’énergie verte, qui seront entreprises par le gouvernement britannique. L’année dernière, le Premier ministre Boris Johnson avait déjà annoncé que les propriétaires britanniques seraient éligibles à une subvention de 5 000 £ pour les pompes à chaleur. Il semblerait que le gouvernement propose continuellement de nouveaux plans pour inciter les propriétaires à adopter une énergie propre.

Et pour répondre au dilemme panneaux solaires vs pompes à chaleur ? La recherche et les études suggèrent que l’énergie solaire est la solution d’énergie verte la moins chère et la plus efficace. Les pompes à chaleur ne sont pas aussi polyvalentes et adaptables. La plupart des gens peuvent obtenir des panneaux solaires, mais tout le monde ne peut pas obtenir des pompes à chaleur. Les propriétaires peuvent économiser jusqu’à 70 % sur leurs factures d’énergie avec des panneaux solaires. En plus de cette économie massive (qui équivaut en moyenne à 800 £/an), les propriétaires peuvent également ajouter 14 % de valeur à leur propriété en Angleterre, soit c’est un énorme 16 701 £ ! On comprend mieux le nouvel engouement pour l’énergie solaire outre-Manche !