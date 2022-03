ActualitÃ©s/Le syndicat Enerplan demande un Plan dâ€™Urgence Solaire

Au-delà des besoins de décarbonation, les derniers mois et les dernières semaines marquées par le conflit ukrainien ont démontré la vulnérabilité du système énergétique européen, sa dépendance, l’insécurité d’approvisionnement, l’instabilité et l’explosion des prix, avec toutes les conséquences économiques et sociales qui en découlent. Face à cette situation, l’énergie solaire (électrique et thermique) doit participer à la transformation en profondeur du mix électrique avec son triple atout d’énergie décarbonée, compétitive et mobilisable pour croitre à très court terme et de manière abondante .Et Enerplan de sonner le tocsin de l’urgence avec moult propositions à la clé !



La France est aujourd’hui en retard par rapport à ses propres objectifs renouvelables inscrits dans la PPE. Elle se distingue même en Europe en étant le mauvais élève du continent en la matière. Les raisons sont multiples mais se résument à un cadre beaucoup trop rigide et à un manque de mobilisation des différents acteurs. Avec l’invasion de l’Ukraine par Moscou, la France est désormais entrée dans un état d’urgence énergétique qui concerne l’ensemble des énergies décarbonées, dont le solaire en particulier, compte tenu de sa capacité à croitre rapidement. Pour y arriver, il est désormais manifestement nécessaire de prendre des mesures radicales et immédiates, y compris dérogatoires, pour participer à cet effort national et européen de transformation et de restructuration du système énergétique.

L’énergie solaire pourrait représenter environ 10% de la production française d’électricité fin 2025

Dans ce contexte, le syndicat Enerplan souhaite que soit mis en œuvre un Plan d’Urgence Solaire, à établir le plus vite possible en concertation avec l’État, pour atteindre un objectif de mise en service en 2025 de centrales solaires représentant une puissance de 10 GW soit près de 4 fois plus qu’en 2021. Parallèlement, la chaleur solaire peut atteindre rapidement 1,5GW annuels à partir de 2025, et ainsi multiplier par 20 les capacités annuelles installées d’ici 2025. Pour atteindre cet objectif, Enerplan propose un projet concret de mesures systémiques recouvrant tous les aspects touchant l’énergie solaire (production, réindustrialisation, raccordement, stockage, formation, …) et parallèlement le développement d’une véritable industrie nationale de fabrication de panneaux solaires pour assurer une indépendance complète. Cet objectif de 10 GW raccordés sur l’année 2025 correspond à un cumul raccordé de 2022 à 2025 de 25 GW, soit près de 30 TWh de production électrique supplémentaire soit l’équivalent de 30% des importations de gaz russe (100 TWh) soit plus que la production annuelle d’un EPR à 2 réacteurs (23 TWh). Au total l’énergie solaire représenterait fin 2025 environ 10% de la production française d’électricité, objectif identique à celui de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie en 2028. Les circonstances poussent à cette franche accélération.

Notons que des pays européens (Allemagne, Italie et Espagne) ont déjà atteint ce niveau de 10 GW sur une année, soit l’équivalent en énergie d’une tranche d’un réacteur nucléaire EPR. « Dans la conjoncture actuelle, le retard de la France dans son développement de l’énergie solaire coûte cher. Enerplan propose un Plan d’Urgence Solaire pour rattraper et dépasser nos objectifs historiques. 10 GW par an. C’est possible, des pays voisins l’ont déjà fait, sous réserve que le solaire devienne une priorité nationale » déclare ainsi Daniel Bour président d’Enerplan. Ce plan s’inscrit aussi dans une vision à long terme à 2050, où l’énergie solaire devrait représenter au moins 25% de la production électrique française, soit environ 160 TWh, c’est à dire 10 fois la production actuelle et au moins 9TWh de production de chaleur. Mais pour ce faire, il est indispensable de lancer la machine là, maintenant, et tout de suite. Sans attendre. Les acteurs de la filière sont plus que jamais mobilisés pour relever les défis du Plan d’urgence solaire.

Mobilisation de tout ce qui est prêt à construire immédiatement

Dans le détail. Il existe aujourd’hui plus de 6 GW de stocks dans le pipe, prêts à construire (source file d’attente Enedis). Il ne faut pas tergiverser et embrayer la première. Il y a aussi la nécessité de résoudre le problème de l’explosion des coûts des matériaux et matières premières en donnant la possibilité aux porteurs de projet lauréats d’Appel d’Offres de bénéficier du prix de marché et de compenser ainsi les surcoûts pendant une période de 6 à 12 mois, avant de signer avec EDF OA au tarif retenu. Pour Enerplan, La mobilisation des projets rapides à construire doit être soutenue dans l’autoconsommation et les toitures guichet. L’autoconsommation est à promouvoir largement et à accélérer en ouvrant le régime simplifié de déclaration jusqu’à 50 kW ( par installation) et en donnant une prime fixe pour les projets de 100 à 500 kW pendant les projets construits entre 2022 et 2023, remplaçant le régime d’appel d’offre. Parmi les mesures plébiscitées par la profession, on note l’exemption TICFE en autoconsommation collective ainsi que la diminution de la TVA pour les installations des particuliers. D’autres requêtes semblent incontournables pour faire aboutir le Plan d’urgence solaire comme :

• Toitures via les guichets (avec tarif d’achat) : geler les tarifs jusqu’à fin 2023. Mobilisation foncière de tous les terrains, toitures, parking,… disponibles privés et publics : centrales > 500kW / AO

• Besoin de 14.000 ha de surfaces entre 2022 et 2024, dont 3.500 ha en 2022, 4.500 ha en 2023 et 6.000 ha en 2024 .

• Système dérogatoire immédiat et jusqu‘en 2025 raccourcissant toute la procédure de permis de construire à 1 an maximum, incluant les études d’impact et les enquêtes publiques, et ce sous réserve de l’approbation du conseil municipal, avec une liste d’exclusion de terrains non éligibles à cette dérogation à définir.

• Accélérer la mise à disposition du foncier de l’état avec une procédure d’urgence.

• Incitation à la mobilisation des terrains des collectivités.

• Elargissement des critères d’éligibilité des terrains aux Appels d’offre. Rendre éligibles tous les projets définis dans le cadre dérogatoire défini précédemment après obtention du permis de construire.

• Augmentation des volumes des appels d’offre pour être en ligne avec les objectifs d’accélération. Renforcement du réseau et processus d’urgence des procédures de raccordement

• Mettre en place avec Enedis et RTE un plan d’urgence pour raccorder toutes ces centrales au réseau.

• Etudier avec Enedis/RTE l’opportunité de faciliter le processus en impliquant le secteur Privé dans les travaux de raccordement. Intégration immédiate de stockage sur les grands projets

• Etudier avec Enedis/RTE et la filière la possibilité d’économiser les capacités de raccordement pour les grands projets en instaurant un ratio maximal MWac Raccordement / MWc solaire, incitant la mise en œuvre de stockage et en vue d’appliquer ce ratio à tous les projets raccordés d’une capacité supérieure à X MWc (à définir en concertation avec les services de l’État).

Communiquer sur les alternatives solaires thermiques

Dans ce contexte d’urgence, la chaleur solaire est également à reconsidérer. Elle vient en effet frontalement en substitution du gaz. Enerplan préconise d’anticiper la hausse du prix gaz « à terme » et l’arrêt des imports de Russie. Il faudra désormais réviser les valeurs de référence des calculs de rentabilité à l’aune d’un prix gaz « à terme » supérieur à 50€/MWh. Ainsi pour les moyennes toitures en solaire thermique, Enerplan met sur la table les propositions suivantes :

•Alléger les dossiers du Fonds Chaleur et élargir les technologies éligibles

•Prendre exemple sur les dossiers France Relance pour les dossiers du Fonds Chaleur •Pour toutes technologies solaires (CESC, SSC, PAC solaire, PVT)

•Étudier la mise en place d’un complément de rémunération chaleur renouvelable sur le modèle des technologies photovoltaïques.

•Prévoir un simulateur sur les aides “en ligne” de l’Ademe.

•Rendre obligatoire la délibération sur un changement de chauffage dans les copropriétés

Et pour les grandes installations:

•Prévoir un guichet solaire thermique, accélérer les délibérations

•Passer en guichet inférieur à 10 000 m² via un complément de rémunération dans l’appel à projets grandes installations

•Mix aide à l’investissement par rapport au fonctionnement au-delà, avec Fonds assurantiels en cas de baisse des prix, délibération raccourcie inférieure à 2 mois

•Réserver les permis de construire au solaire thermique pour les terrains proches de gros consommateurs de chaleur

Enfin dans les bâtiments neufs, Enerplan prône une incitation renforcée à l’implantation de chaleur solaire ou de géothermie malgré l’investissement important ainsi qu’une TVA à 5.5% ou un bonus de constructibilité automatique pour les logements neufs RE2020 avec implémentation d’ENR à forts investissements à haut niveau de production locale (CESI + Biomasse/RCU ou SSC ou PAC solaire ou Géothermie ou 30% surface en solaire). Dernier point et non des moindres, Enerplan désirerait faire aboutir dans les deux mois les Titres V RE2020 PAC solaire.

On le voit le chantier est d’envergure mais il en vaut la peine. Le Plan d’urgence solaire est à la hauteur de la situation, celle d’un monde en proie à la guerre et à l’instabilité, avec de terribles répercussions sur le monde de l’énergie. N’en doutons pas, la souveraineté et l’indépendance énergétique de l’Europe des années 2020-2050 passera par le solaire ou ne passera pas !

Encadrés

Mesures industrielles indispensables et formation



Sur le plan industriel, Enerplan préconise le lancement de Gigafactories de panneaux / cellules / et silicium avec l’objectif de produire en France d’ici 2025 un minimum de 5 GW par an sur l’ensemble de la chaîne. Avec l’idée d’accompagner les projets en cours par l’ensemble de la filière et des services de l’état comme Carbon, Belenos ou REC. Côté formation et pour pallier la pénurie de main d’œuvre, le syndicat évalue le besoin d’au moins 20 000 emplois qualifiés supplémentaires d’ici 2025. Il faudra, pour ce faire, augmenter le nombre d’ingénieurs et techniciens formés chaque année en formation initiale et continue.

Particuliers: élargir et pérenniser les dispositifs

•Donner des primes solaire aussi aux ménages aisés avec MaPrimeRénov’ pour redonner une impulsion face à ces travaux à forts investissements

•Mettre en place des chèques énergie bonifiés pour une action d’installation ENR qui diminue la facture sur le long terme

•Prolonger le Coup de Pouce chauffage, notamment pour les plus précaires

•Droit d’accès au solaire : exempter des formalités d’urbanisme les installations solaires.

La proposition d’Enerplan en trois points

• Faire reconnaître le principe de l’utilité publique d’un Plan d’urgence solaire.

• Mettre en place une concertation entre la filière et l’État pour discuter et enrichir les propositions du Plan d’urgence solaire : objectifs et modalités.

• Lancer dans les 3 mois le Plan d’urgence Solaire.