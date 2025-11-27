GoodWe dÃ©voile un onduleur de chaÃ®ne C&I de 50 kW Ã  faible bruit et poids rÃ©duit

GoodWe a officiellement lancÃ© son nouvel onduleur de chaÃ®ne commercial et industriel (C&I) de 50 kW, la toute derniÃ¨re addition Ã la sÃ©rie SDT. ConÃ§u spÃ©cifiquement pour les applications C&I de petite et moyenne taille, cet onduleur rÃ©pond Ã la demande croissante du marchÃ© pour des solutions solaires silencieuses, performantes et faciles Ã installer.

DÃ©jÃ Ã©prouvÃ©e sur le marchÃ© chinois, avec plus de 100 000 unitÃ©s expÃ©diÃ©es depuis son lancement fin 2024, cette sÃ©rie SDT a fait ses preuves dans des environnements sensibles au bruit tels que les Ã©coles, les hÃ´pitaux et les bureaux. La sÃ©rie C&I SDT de GoodWe a reÃ§u la certification dÃ©diÃ©e Â« faible bruit Â» du TÃœV Rheinland, une premiÃ¨re dans lâ€™industrie pour les onduleurs photovoltaÃ¯ques C&I. Le modÃ¨le 50 kW peut fonctionner Ã des niveaux sonores infÃ©rieurs Ã 50 dB, mÃªme Ã pleine charge, soit 15 Ã 20 dB de moins que les produits comparables. Â« Ce produit a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ© Ã partir dâ€™enseignements tirÃ©s de centaines de visites de sites C&I, ce qui nous a permis de mieux comprendre les besoins rÃ©els sur le terrain Â», a dÃ©clarÃ© Alex Pan, vice-prÃ©sident de GoodWe.Â Â« De nombreux sites C&I de petite et moyenne taille se situent Ã proximitÃ© de zones dâ€™activitÃ© humaine, oÃ¹ le fonctionnement silencieux est essentiel. Avec le lancement de cet onduleur de chaÃ®ne amÃ©liorÃ©, nous continuons Ã innover et Ã redÃ©finir la maniÃ¨re dont lâ€™Ã©nergie solaire est produite et utilisÃ©e. Â»

Performances optimisÃ©es pour les toitures C&I

Avec un courant dâ€™entrÃ©e maximal de 20 A par chaÃ®ne,Â Lâ€™onduleur SDT G3 50 KWÂ est entiÃ¨rement compatible avec les modules photovoltaÃ¯ques haute puissance les plus rÃ©pandus. Il dispose de quatre MPPT indÃ©pendants, idÃ©aux pour maximiser la production dâ€™Ã©nergie sur des toitures commerciales et industrielles complexes. Lâ€™onduleur prend Ã©galement en charge un surdimensionnement PV jusquâ€™Ã 180 %, garantissant des performances optimales mÃªme en pÃ©riode de faible ensoleillement. Sa large plage de tension dâ€™entrÃ©e, de 140 V Ã 1 000 V, offre une grande flexibilitÃ© de conception pour amÃ©liorer lâ€™efficacitÃ© globale du systÃ¨me. Pour les besoins Ã©nergÃ©tiques plus importants, jusquâ€™Ã 10 onduleurs SDT G3 peuvent Ãªtre connectÃ©s en parallÃ¨le via la solution de communication GoodWe Ezlink3000. Dans les environnements oÃ¹ lâ€™onduleur est installÃ© Ã proximitÃ© des personnes, la sÃ©curitÃ© est primordiale. Le SDT G3 intÃ¨gre une surveillance au niveau des chaÃ®nes, une protection contre les surtensions de type II sur les cÃ´tÃ©s AC et DC, ainsi quâ€™une option AFCI 3.0 Ã intelligence artificielle pour dÃ©tecter et attÃ©nuer les arcs Ã©lectriques. Il dispose Ã©galement dâ€™une fonction dâ€™arrÃªt Ã distance. Avec son indice de protection IP66, il assure une durabilitÃ© Ã long terme mÃªme dans des conditions extÃ©rieures exigeantes.

Compact, lÃ©ger et facile Ã installer

Avec un poids de seulement 33 kg, le SDT G3 50 kW compte parmi les onduleurs les plus compacts et lÃ©gers de sa catÃ©gorie. Son design fin permet une installation aisÃ©e, rÃ©duisant considÃ©rablement les besoins en main-dâ€™Å“uvre et les coÃ»ts tout au long du cycle de vie du systÃ¨me. Lâ€™efficacitÃ© Ã©conomique est Ã©galement renforcÃ©e par la compatibilitÃ© avec les cÃ¢bles en aluminium â€” rÃ©duisant le LCOE du systÃ¨me â€” et par la surveillance au niveau des chaÃ®nes, qui permet un dÃ©pannage plus rapide et plus prÃ©cis lors des opÃ©rations de maintenance. Forte de sa base solide sur le marchÃ© domestique et de spÃ©cifications techniques adaptÃ©es aux besoins mondiaux, GoodWe met dÃ©sormais Ã disposition de ses partenaires et clients internationaux lâ€™onduleur SDT G3 50 kW. Pour offrir encore plus dâ€™options, la sociÃ©tÃ© lancera prochainement une sÃ©rie dâ€™onduleurs de chaÃ®ne 60 kW.