Ã€ EnergaÃ¯a, ABB dÃ©voile ses solutions innovantes pour une Ã©nergie propre et flexible

Alors que les Ã©nergies renouvelables sâ€™imposent comme un levier clÃ© contre le changement climatique, ABB sâ€™engage rÃ©solument pour une Ã©nergie propre plus accessible et efficace. GrÃ¢ce Ã un portefeuille complet, ABB est lâ€™un des partenaires privilÃ©giÃ©s dans l’optimisation de la production, du transport et de la distribution d’Ã©nergie verte, intÃ©grant les impÃ©ratifs de durabilitÃ© aux technologies les plus avancÃ©es. A voir Ã EnergaiaÂ !

De la conception Ã l’installation, ABB accompagne ses clients avec des solutions qui assurent la sÃ©curitÃ© et l’efficacitÃ© des systÃ¨mes Ã©lectriques des installations solaires. Lâ€™expertise couvre lâ€™ensemble des applications : rÃ©sidentiel, commercial & industriel et utilitÃ©s. Dans ce cadre, ABB participe au salon EnergaÃ¯a 2025, les 10 et 11 dÃ©cembre au Parc des Expositions de Montpellier, Hall B4 â€“ Stand B14. Â« Notre stratÃ©gie repose sur trois objectifs principaux : la rÃ©duction des coÃ»ts, la flexibilitÃ© et lâ€™Ã©volutivitÃ© ainsi que sur lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique. Nos solutions de distribution et de protection Ã©lectrique constituent la colonne vertÃ©brale des systÃ¨mes Ã©lectriques intelligents alliant production solaire, les systÃ¨mes de stockage par batterie (BESS) jusquâ€™aux bornes de recharge. Ces solutions optimisent la gestion de lâ€™Ã©nergie de maniÃ¨re sÃ»re et Ã©volutive, de la distribution Ã lâ€™optimisation de la consommation Â» confie Charles-Ã‰douard Marcelino, Responsable du dÃ©veloppement marchÃ©s au sein de la division Ã‰lectrification dâ€™ABB France.

Des solutions pour une flexibilitÃ© maximale de la consommation dâ€™Ã©nergie

Pour rÃ©ussir cette transition Ã©nergÃ©tique, la consommation dâ€™Ã©nergie doit concilier flexibilitÃ© et fiabilitÃ©. ABB propose une gamme complÃ¨te de solutions qui rÃ©pondent Ã ces enjeux. Face Ã la montÃ©e en puissance des installations solaires, les centrales adoptent dÃ©sormais des architectures de 800VAC. ABB propose des solutions 800VAC qui rÃ©duisent les coÃ»ts des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques jusqu’Ã 50%, grÃ¢ce Ã une densitÃ© de puissance accrue et des cÃ¢bles plus compacts. Ces solutions optimisent les installations de grande envergure. ABB propose notamment le tableau de distribution Ã©lectrique modulaire et flexibleÂ System pro E Power 800V. AdaptÃ© aux applications photovoltaÃ¯ques, ce tableau garantit des performances optimales et une fiabilitÃ© accrue. Il rÃ©pond aux exigences de collecte d’Ã©nergie basse tension dans les centrales photovoltaÃ¯ques Ã grande Ã©chelle ainsi que dans les installations utilitaires selon lâ€™IEC61439-1 ou 61439-1-2.

LeÂ Tmax XT5-HVA8Â est un disjoncteur Ã boÃ®tier moulÃ© pour applications IEC jusquâ€™Ã 800 V CA. ConÃ§u pour offrir des solutions fiables pour les applications dâ€™Ã©nergies renouvelables, il prend en charge des tensions de fonctionnement allant jusquâ€™Ã 800 V CA et des pouvoirs de coupure pouvant atteindre 50 kA. Ils sont utilisÃ©s pour la protection des rÃ©seaux AC. Ils constituent une solution pour les systÃ¨mes oÃ¹ seule une protection contre les surcharges et les courts-circuits est nÃ©cessaire.

Les analyseurs de rÃ©seau autonome M4MÂ garantissent tous les besoins de surveillance de l’alimentation dans le systÃ¨me de distribution dâ€™Ã©nergie : de la surveillance de l’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique de haute prÃ©cision des paramÃ¨tres Ã©lectriques Ã l’analyse complÃ¨te de la qualitÃ© de l’Ã©nergie grÃ¢ce Ã des indicateurs de performance clÃ©s avancÃ©s. GrÃ¢ce Ã ses capacitÃ©s de connectivitÃ© et sa version Rogowski, M4M peut tirer parti de l’intÃ©gration dans les solutions Ã©volutives de gestion de l’Ã©nergie et des actifs d’ABB pour surveiller, optimiser et contrÃ´ler l’ensemble du systÃ¨me Ã©lectrique.

ABB Smart EMSÂ est un assistant dâ€™optimisation Ã©nergÃ©tique conÃ§u pour aider les propriÃ©taires Ã maÃ®triser leur consommation, rÃ©duire leurs coÃ»ts, maximiser leur efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et automatiser la gestion de lâ€™Ã©nergie, le tout via une application intuitive. ABB Smart EMS simplifie la gestion de lâ€™Ã©nergie, transforme les installations complexes en solutions simples et permet une mise en service en quelques minutes seulement grÃ¢ce Ã la modÃ©lisation de plus de 300 produits.

Conformes aux normes de sÃ©curitÃ© IEC 62208 et UL 508A,Â les coffrets ARIAÂ offrent un degrÃ© de protection Ã©levÃ© IP66, assurant une Ã©tanchÃ©itÃ© totale contre la poussiÃ¨re, le sable et l’infiltration d’eau. ConÃ§us pour les environnements corrosifs et les conditions climatiques sÃ©vÃ¨res, ils ne sont pas sujets Ã la corrosion, garantissant une durabilitÃ© exceptionnelle. Leur matiÃ¨re leur confÃ¨re une grande polyvalence et leur permet un fonctionnement permanent dans une large plage de tempÃ©ratures, de -25Â°C Ã +70Â°C, avec des pointes jusqu’Ã +130Â°C. Les coffrets ARIA sont disponibles en 7 tailles monobloc, allant de 315 x 215 Ã 1 035 x 835 mm.

ConÃ§ues pour les environnements extÃ©rieurs les plus exigeants, lesÂ armoires de trottoir EH3Â sont fabriquÃ©es en polyester renforcÃ© de fibres de verre, garantissant une protection optimale contre la corrosion, les impacts et les intempÃ©ries. Leur conception modulaire les rend parfaitement adaptÃ©es Ã une large gamme d’applications, incluant la distribution d’Ã©nergie, les rÃ©seaux de communication, les installations photovoltaÃ¯ques, l’IRVE, et la signalisation. Elles offrent une haute protection IP66 et IK10 et rÃ©sistent Ã des tempÃ©ratures extrÃªmes allant de -35Â°C Ã +80Â°C.

Le nouveau tableau modulaire isolÃ© dans lâ€™air sans hexafluorure de soufre (SF6)Â UniSec AirÂ est conÃ§u pour la distribution moyenne tension secondaire HTA jusqu’Ã 24 kV. UniSec Air offre une solution polyvalente et performante, idÃ©ale pour de nombreuses applications. Son large portefeuille dâ€™unitÃ© fonctionnelles et ses caractÃ©ristiques techniques avancÃ©es le rendent particuliÃ¨rement adaptÃ© aux secteurs tels que les solutions d’Ã©nergie renouvelable, les postes de distribution et de transformation, les DataCenters ou encore dans les infrastructures critiques.

Enfin, la protection contre la foudre est une exigence indispensable pour assurer la pÃ©rennitÃ© et la sÃ©curitÃ© des installations dâ€™Ã©nergie renouvelable. ABB propose la gamme deÂ paratonnerres HÃ©litaÂ® Pulsar.Â Ce paratonnerre Ã dispositif d’amorÃ§age intÃ¨gre une technologie de pointe spÃ©cifiquement conÃ§ue pour rÃ©pondre aux standards d’exploitation les plus Ã©levÃ©s. De fabrication franÃ§aise et bÃ©nÃ©ficiant d’une garantie de 10 ans, il est construit en acier inoxydable 304L pour une fiabilitÃ© maximale. AssociÃ© au systÃ¨me RodCheck, qui permet de vÃ©rifier son bon fonctionnement Ã distance, les opÃ©rateurs bÃ©nÃ©ficient d’une prÃ©vention complÃ¨te et proactive contre les dommages matÃ©riels causÃ©s par les surtensions ou les impacts directs de foudre.