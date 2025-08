Helexia France structure sa gouvernance et annonce deux nominations stratÃ©giques.

Pour répondre aux défis de demain et soutenir la croissance, le développement d’offres innovantes et l’efficacité opérationnelle au service des clients, Christophe Constant, Directeur Général d’Helexia France, nomme deux Directeurs Généraux à la tête des Business Lines Solutions d’Efficacité Énergétique et Photovoltaïque.

Marie-Yannick Sarrazyn – Directrice Générale de la Business Line Solutions d’Efficacité Énergétique

Avec plus de 20 ans d’expérience au sein d’acteurs majeurs tels que Pairi Daiza et Lesaffre, où elle a occupé des fonctions clés comme Directrice Maintenance & Énergie Environnement et Responsable Énergie & Environnement, Marie-Yannick Sarrazyn apporte à Helexia une vision opérationnelle et stratégique forgée au coeur des enjeux clients. Son parcours lui a permis d’acquérir une expertise approfondie dans la gestion de projets industriels et énergétiques complexes et innovants, l’achat d’énergie, la valorisation des ressources et l’optimisation des performances environnementales.

Dans ses nouvelles fonctions, Marie-Yannick Sarrazyn aura pour mission de proposer un accompagnement de bout en bout en efficacité énergétique, depuis l’audit initial jusqu’au pilotage des performances, offrant ainsi aux clients d’Helexia des solutions complètes et sur mesure pour réduire leur empreinte énergétique.

Jean-Édouard de Salins – Directeur Général de la Business Line Photovoltaïque

Jean-Édouard de Salins mettra au service d’Helexia plus de 20 ans d’expérience dans les domaines des énergies renouvelables et de l’innovation industrielle. Son parcours diversifié l’a conduit à mener des projets d’envergure et novateurs au sein de groupes reconnus tels que Sun’R, en tant que Managing Director International, Heliotrop, en tant que Directeur Général et co-fondateur et Saint-Gobain Sékurit où il était en charge de l’industrialisation de procédés et produits de transformation du verre pour l’automobile. Son expérience lui confère une solide maîtrise de la structuration de projets solaires en gros volumes tant comme infrastructuriste qu’en gestion industrielle. Chez Helexia, Jean-Édouard de Salins aura pour mission de renforcer les activités Photovoltaïques en France, qui représente plus de 1 500 centrales en exploitation et 250 projets en développement ou construction.

Avec ces nominations, Helexia France renforce son positionnement d’acteur structurant et engagé de la transition énergétique, en alliant expertise, qualité et réactivité au service de Solutions Photovoltaïques et d’Efficacité Energétique performantes, pour une croissance durable aux côtés de ses clients : industriels, logisticiens, agriculteurs, foncières ou enseignes de la grande distribution.