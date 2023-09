Girasole Energies : financement de 77 millions dâ€™euros pour la construction de 175 projets photovoltaÃ¯ques en France

Girasole Energies, producteur français et indépendant d’énergie renouvelable, vient de conclure un financement d’un montant total de 77 millions d’euros auprès de son actionnaire Mirova, filiale de Natixis Investment Managers dédiée à la finance durable, et de trois banques du groupe BPCE. Ce financement, en permettant la construction de 175 nouvelles installations photovoltaïques d’ici juin 2024, témoigne de l’ambition de Girasole Energies de s’imposer comme l’un des référents du secteur avec un objectif de 1 000 centrales en exploitation d’ici 2028.

Dans le cadre de ce financement, la dette senior a été arrangée et souscrite à 100 % par le Groupe BPCE via BPCE Energéco, la Banque Palatine et la Banque Populaire Val de France. Girasole A.M., filiale de Girasole Energies, complète ce financement senior en apportant les fonds propres, grâce à l’émission d’obligations convertibles auprès du fonds Mirova Energy Transition 5 (MET5).

« Nous nous réjouissons de la mise en place de ce financement avec le concours de la Banque Palatine et de la Banque Populaire Val de France. Nous tenons à remercier le Groupe Girasole Energies pour la confiance accordée. Cette collaboration illustre la vocation de BPCE ENERGECO, dans la continuité de l’engagement du Groupe BPCE, de soutenir les investissements de nos clients destinés à favoriser la transition écologique. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous nous projetons déjà dans l’accompagnement du groupe Girasole Energies dans son développement futur » souligne Grégory Faillenet, Directeur général de BPCE ENERGECO

50 MWc en l’espace de douze mois

Avec ces fonds, Girasole Energies prévoit le déploiement de 175 centrales photovoltaïques avant la fin du premier semestre 2024, soit 50 MWc en l’espace de douze mois. Ces centrales à réaliser sur des bâtiments agricoles, sur des toitures existantes et sur des ombrières de parkings, maillent le territoire français et bénéficient de contrats de vente sécurisés pour une durée de 20 ans. « Ces accords, conclus avec des banques du Groupe BPCE en août 2023, valident l’efficacité du modèle financier de Girasole Energies. Je tiens à féliciter les équipes finance et projets de Girasole, ainsi que nos conseils, Finergreen, Numa et Noveo pour leur capacité à travailler ensemble à la signature de ces financements et ce dans un laps de temps court. Je me réjouis également du partenariat étroit et unique établi avec le Groupe BPCE tant via Mirova que par le pool bancaire composé de Banque Palatine, Banque Populaire Val de France et BPCE Energéco. » précise Ivan Renaudin, Directeur associé de Girasole Energies.

Objectif : 500 MWc en 2028

Ce nouveau financement rend possible le rythme ambitieux de construction de centrales photovoltaïques en toiture visé par Girasole Energies. Grâce à ses partenaires, le producteur indépendant d’électricité entend ainsi dépasser les 1 000 centrales en exploitation à l’horizon 2028, pour une puissance totale installée supérieure à 500 MWc. De nouveaux financements sont déjà envisagés afin de poursuivre et amplifier cette croissance, avec 75 MWc à construire en 2024, puis environ 100 MWc par an jusqu’en 2028. Les équipes de Girasole sont en ordre de marche pour relever ce défi audacieux. « Après l’entrée de Mirova au capital de Girasole Energies début 2023, cette nouvelle phase de financement aux côtés de nos partenaires au sein du Groupe BPCE contribue à accélérer le déploiement de l’énergie solaire photovoltaïque au cœur des territoires français. Notre stratégie d’investissement vise à soutenir sur le long terme le développement et la croissance de développeurs engagés dans l’accélération de la transition énergétique, tels que Girasole Energies » conclut Anne-Laure Messier, Directrice d’investissement chez Mirova

Encadré

Les intervenants sur ce dossier

Pour mener à bien cette opération, Girasole Energies a été accompagné par Finergreen (conseil financier global), Noveo (couverture des taux), et Numa (conseil juridique). Les banques prêteuses ont quant à elles eu recours à BCLP (conseil juridique), Everoze (conseil technique) et Colbert Assurances (assurance).