Anniversaire : en Ã  peine15 ans, Tenergie est devenu un acteur majeur des renouvelables en France

Jeudi 14 septembre dernier, Tenergie, développeur et producteur français d’énergies renouvelables qui détient et exploite 1500 centrales solaires et parcs éoliens, pour une puissance installée de plus de 700 MW, a célébré son 15ème anniversaire à The Camp, situé à Aix-en-Provence.

A l’occasion de son quinzième anniversaire, le groupe Tenergie a réuni ses partenaires financiers, afin de leur présenter les résultats et faits marquants 2022 : consolidation de la croissance grâce à un maillage territorial renforcé, de nouveaux partenariats et une accélération forte du développement de projets avec de très belles références (contrat signé avec SNCF Gares & Connexions pour une centaine d’ombrières de parking par exemple).

La présentation s’est conclue sur les perspectives et la vision de Tenergie. La société a pour objectif de doubler, d’ici 2026, le nombre et la puissance installée de ses centrales en exploitation pour atteindre 3 000 centrales et 1,6 GW de puissance installée. Pour ce faire, Tenergie mise sur l’intensification de sa présence dans les territoires, le renforcement de ses liens avec des clients Grands Comptes, la démultiplication de projets en développement et sur l’élargissement de ses solutions avec notamment sa nouvelle offre d’autoconsommation.

La journée s’est poursuivie avec une soirée en l’honneur du 15ème anniversaire de Tenergie, en présence de plus de 350 partenaires et clients. Depuis 2008, tous ces acteurs ont œuvré ensemble pour “accélérer la transition énergétique pour un monde décarboné, durable et solidaire”. La soirée du 14 septembre a été l’occasion de remercier chaleureusement tous les participants pour leurs 15 années d’engagement et de réaffirmer la volonté de Tenergie de continuer à se mobiliser autour du défi de la transition énergétique.