Girasole Energies et DMEGC Solar célèbrent un an de partenariat !

Girasole Energies, producteur indépendant d’énergie solaire, et DMEGC Solar, fabricant TIER.I de modules photovoltaïques, sont ravis de célébrer leur première année de partenariat. Dès ses prémices, cette collaboration s’est révélée être un véritable succès, marquée par une étroite coopération et des résultats remarquables. En chiffres !

Au cours de cette année, Girasole Energies et DMEGC Solar ont uni leurs forces pour réaliser un nombre significatif de projets photovoltaïques à travers le territoire français. Cette première année de partenariat a permis de déployer une puissance de plus de 27.3 MW sur l’ensemble du territoire, soit plus d’une centaine de projets photovoltaïques en toiture, apportant ainsi une contribution significative à la transition énergétique en France.

La RSE en trait d’union

Ce partenariat repose sur des valeurs communes telles qu’un engagement commun fort en termes de responsabilité sociale et environnementale (RSE). DMEGC Solar, partage avec Girasole Energies (au travers de sa Charte Achats Responsables) un engagement qui vise à promouvoir une électricité propre et durable sur le territoire national. Les engagements de DMEGC Solar sur ce volet sont exemplaires : réduction des émissions carbone, qualités environnementales et fiabilité des modules photovoltaïques tout au long de leur cycle de vie (Certifications IEC, Eco Passeports PEP, TUV Award, MSCI …).

Girasole Energies est également adhérent actif du Pacte Mondial Réseau France, démontrant ainsi sa volonté de respecter les principes universels relatifs aux droits de l’homme, aux normes de travail, à la protection de l’environnement et à la lutte contre la corruption. “Notre partenariat avec DMEGC Solar incarne notre engagement fort en matière de responsabilité sociale et environnementale. Ensemble, nous avons établi une relation solide basée sur la confiance, la durabilité et la qualité constante des produits fournis. Cette approche est indispensable pour garantir les valeurs portées par Girasole Energies et la performance long-terme des solutions photovoltaïques déployées” confie Pierre-Marie Berlingeri, Directeur Général de Girasole Energies.

L’avenir se fera main dans la main

En tant que fournisseur de confiance, DMEGC Solar garantit la qualité de ses produits, qui se reflète dans son implication à long terme. En effet, les garanties sur les performances et la fiabilité des modules DMEGC permettent à Girasole Energies de sécuriser l’exploitation de ses centrales solaires tout en offrant un soutien financier solide à ses bailleurs. Cette association garantit une assurance de performance et de fiabilité, renforçant ainsi notre confiance mutuelle dans la qualité et la durabilité des solutions. Cette collaboration fructueuse devrait se poursuivre dans les années à venir, avec la certitude que ce partenariat continuera à apporter des solutions solaires innovantes et durables pour un avenir énergétique plus propre. “Nous avons commencé notre partenariat avec Girasole il y a un peu plus d’un an. Les résultats aujourd’hui et le temps nous ont donné raison. Nous sommes fiers du succès partagé et de cette collaboration grandissante. L’avenir se fera main dans la main” conclut Mehdi Boudal, Directeur DMEGC France, Afrique et Moyen Orient.