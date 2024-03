Sunrock s’implante en France: un nouvel acteur majeur pour le solaire sur toitures commerciales

Sunrock, entreprise européenne experte des stratégies d’énergie solaire, est arrivée en force sur le marché français. Elle a obtenu ses premiers projets de 14 MW via l’enchère de la Commission de Régulation de l’Énergie avec des clients clés en France. A cela s’ajoutent 12 MW supplémentaires via 5 projets d’énergie photovoltaïque à développer sur le territoire français. Ce total de 26 MW de projets en cours de développement va contribuer à un avenir énergétique propre dans le marché de l’immobilier logistique.

Fondée sur des principes d’innovation et de durabilité, Sunrock propose des solutions photovoltaïques sur-mesure pour les gestionnaires de biens immobiliers logistiques.

Engagés pour une transition énergétique responsable

Maarten de Haas, Directeur Général de Sunrock France, partage la vision de l’entreprise : « Sunrock s’est imposée comme un leader européen des solutions d’énergie propre pour l’immobilier logistique, grâce à notre contribution depuis plus de 10 ans au développement de solutions solaires pour les toitures commerciales. L’installation de millions de mètres carrés de panneaux solaires sur de grands biens immobiliers nous a permis d’acquérir une expertise solide. Ce marché est en forte croissance en France, notamment sur le segment des grandes installations d’1 MW et plus, avec 338 MW raccordés. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’apporter notre savoir-faire pour aider les entreprises et municipalités françaises à répondre aux objectifs du pays : déployer 54 à 60 GW de solaire photovoltaïque d’ici 2030, dont 25% via les toits commerciaux et industriels »

Du leadership européen à une présence française ambitieuse

Sunrock a pour objectif principal de valoriser le foncier inexploité de ses clients en équipant leurs toitures de panneaux photovoltaïques. Et l’entreprise s’y active : Sunrock a sécurisé à ce jour 500 MWc en fonctionnement et 2GWc de capacité en développement à travers l’Europe. Elle compte notamment sur les nouvelles obligations en matière d’autoconsommation et de besoins en systèmes de stockage et de gestion de l’énergie. Par exemple, pour la recharge efficace des véhicules électriques du parc automobile français. « Le monde de l’immobilier requiert une expertise sectorielle fine et une grande flexibilité. Nous gérons les projets photovoltaïques de nos clients de l’étude de faisabilité, en passant par leur financement, leur installation et leur maintenance. Notre objectif est d’offrir une grande flexibilité dans les contrats : c’est un sujet brûlant pour nos clients. Nous comprenons le monde de l’immobilier, c’est pourquoi nos conditions contractuelles sont souples et compréhensibles pour les investisseurs immobiliers français, et les investisseurs immobiliers étrangers actifs en France » conclut Maarten de Haas.

Encadré

Quid de Sunrock ? Faits et chiffres clés

Sunrock a été fondé en 2012 aux Pays-Bas. Start-up spécialisée dans le photovoltaïque sur toiture pour les entreprises du secteur immobilier et logistique, elle a été rachetée en 2020 par COFRA, un groupe privé hollandais de sociétés actives dans une variété de secteurs, de l’alimentation durable aux énergies renouvelables. Elle compte aujourd’hui plus de 160 collaborateurs et possède des antennes aux Pays-Bas, en Allemagne et en France.

N°1 des projets solaires sur grandes toitures

Spécialiste du photovoltaïque sur toiture pour les entreprises du secteur immobilier et logistique

5 millions de mètres carrés de toits couverts en Europe

Depuis 2019 :

690 GWh d’énergie propre générée

383,888 personnes bénéficient d’une énergie propre

Références :