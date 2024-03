Blåkläder Workwear passe à la vitesse supérieure en matière d’énergie solaire

Blåkläder Workwear, l’un des principaux fabricants de vêtements de travail au monde, utilise l’énergie solaire dans ses usines du Sri Lanka et du Myanmar depuis des années. L’énergie solaire joue un rôle important dans l’obtention des certifications LEED Gold et Platinum(1) des usines et, avec l’expansion de celles-ci au fil des années, l’adoption de l’énergie solaire a augmenté en conséquence. Aujourd’hui, Blåkläder va encore plus loin puisque son nouvel entrepôt de Svenljunga en Suède, a également été équipé de panneaux solaires, ce qui lui a permis d’obtenir la certification Silver du Swedish Green Building Council (2).

Blåkläder Workwear est connu pour ses vêtements de travail durables, conçus en Suède et fabriqués de manière responsable dans ses usines au Sri Lanka et au Myanmar. Blåkläder est l’un des plus grands fabricants de vêtements de travail au monde, avec une production annuelle de six millions de vêtements, c’est pourquoi l’entreprise cherche constamment à réduire son empreinte carbone.

Du solaire sur un nouvel entrepôt en Suède

Étant donné que 99 % des émissions de Blåkläder proviennent de processus extérieurs aux opérations internes de l’entreprise, la société a mis en place un grand nombre d’initiatives environnementales pour réduire les émissions de carbone. L’entreprise suédoise a notamment choisi de travailler avec un nombre relativement limité de fabricants pour obtenir un degré élevé de contrôle et de transparence sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Ses usines au Sri Lanka et au Myanmar ont également reçu les certifications LEED Gold et Platinum. Aujourd’hui, Blåkläder ajoute encore plus d’énergie solaire à sa chaîne de valeur mondiale. Cette fois, des panneaux solaires ont été installés sur le nouvel entrepôt de Svenljunga, la ville natale de l’entreprise, dans le sud de la Suède. Le siège social de Blåkläder en Suède fonctionne déjà avec 100 % d’énergie renouvelable, mais grâce à l’investissement dans les panneaux solaires, Blåkläder contribue également à la production d’énergie non fossile.

Environ 173 000 kWh par an

“Tout le monde doit participer et faire ce qu’il peut pour faire avancer la transition écologique. C’est pourquoi nous avons décidé d’installer un nombre important de panneaux solaires et de contribuer ainsi à la production d’énergie solaire en Suède;” déclare René-Jean du Cosquer, Country Manager de Blåkläder Workwear France. Les nouveaux panneaux solaires de Svenljunga produiront environ 173 000 kWh par an et ont contribué à l’obtention de la médaille d’argent décernée à l’entrepôt de Blåkläder par le Conseil suédois de la construction écologique (Swedish Green Building Council). Ce prix indique que le bâtiment dépasse largement les normes fixées en termes de protection solaire pendant les mois chauds, de ventilation et d’environnement sonore.

500 tonnes d’équivalents CO2 économisées par an

Rien que pour la production de Blåkläder au Sri Lanka et au Myanmar, l’entreprise économise environ 500 tonnes d’équivalents CO2 par an. Outre les panneaux solaires, les systèmes de refroidissement efficaces dans les usines ont également contribué à une réduction significative des émissions de carbone. La prochaine étape consistera à poursuivre la transition dans les deuxième et troisième niveaux de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise, afin que davantage de zones encore se convertissent à l’utilisation d’énergies renouvelables.

1) La certification LEED pour Leadership in Energy and Environmental Design a été créée aux Etats-Unis en 1998 par le US Green Building Council. Il s’agit d’une certification écologique qui valorise l’architecture écologique et les bâtiments de haute qualité environnementale. Cette certification vise le bâtiment dans sa globalité et pas uniquement les matériaux utilisés pour sa construction. Chaque jour, on compte en moyenne 200 000 nouveaux mètres carrés certifiés LEED dans le monde.

2) Le Conseil suédois du bâtiment durable est la principale organisation membre suédoise en faveur de la construction de communautés durables. Grâce à la certification, à la formation et au plaidoyer, nous travaillons pour une société qui profite à la fois aux personnes et à l’environnement. Avec nous, nous avons des experts, des entreprises et des organisations de tout le pays qui travaillent tous avec le même objectif.