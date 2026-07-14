Reportage/Lâ€™appel de Montpellier en faveur dâ€™une stratÃ©gie nationale claire de dÃ©veloppement des EnR

Christian Assaf, vice-prÃ©sident de Montpellier MÃ©diterranÃ©e MÃ©tropole a profÃ©rÃ© lâ€™idÃ©e en ce dÃ©but juillet de lancer lâ€™appel de Montpellier en faveur dâ€™une stratÃ©gie nationale claire de dÃ©veloppement des renouvelables. Câ€™Ã©tait Ã lâ€™occasion dâ€™un rendez-vous donnÃ©, aux acteurs de la filiÃ¨re EnR, par MichaÃ«l Delafosse prÃ©sident de la mÃ©tropole de Montpellier et maire de la ville Ã©ponyme. Un appel vibrant alors que la situation Ã©conomique des professionnels des renouvelables est loin dâ€™Ãªtre reluisante suite aux atermoiements du gouvernement, notamment en ce qui concerne la publication de la PPE !

Montpellier la surdouÃ©e, Montpellier la solaire, Montpellier la progressiste, Montpellier lâ€™inclusive ! La mÃ©tropole hÃ©raultaise a souvent donnÃ© le ton en matiÃ¨re de progrÃ¨s technologiques et dâ€™avancÃ©es sociÃ©tales. En avance sur son temps ! Cela a Ã©tÃ© le cas avec le mariage pour tous oÃ¹ Montpellier a montrÃ© lâ€™exemple de ce devait Ãªtre une sociÃ©tÃ© ouverte et tolÃ©rante. Et si cela devenait le cas avec les Ã©nergies renouvelables, mal aimÃ©es du pouvoir central, trop absentes dâ€™une PPE sans ambition, grandes oubliÃ©es des technocrates de lâ€™atome trop contents de voir le nuclÃ©aire connaÃ®tre un Â« revival Â» inÃ©dit sur fond de programmes EPR.

Â« Les dÃ©fis de la transition Ã©nergÃ©tique ne peuvent Ãªtre relevÃ©s quâ€™avec la mobilisation des Ã©lus locaux Â»

En hÃ©raut de la cause, Christian Assaf, vice-prÃ©sident de Montpellier MÃ©diterranÃ©e MÃ©tropole, a suggÃ©rÃ© lâ€™idÃ©e, le 6 juillet dernier, de lancer lâ€™appel de Montpellier en faveur des EnR pour enfin dÃ©gager des moyens de les dÃ©ployer au sein des territoires. Â« Il est temps de bousculer les choses, de rÃ©diger avec le SER et dâ€™autres, un plaidoyer pour plus dâ€™EnR dans le mix Ã©nergÃ©tique. Câ€™est ce que lâ€™on attend dâ€™un Ã©tat stratÃ¨ge. A nous de bouger et de peser dans le dÃ©bat. Avec Montpellier en fer de lance de cette action ! Â» sâ€™enthousiasme Christian Assaf. Cette volontÃ© dâ€™agiter le dÃ©bat faisait suite Ã une sÃ©rie dâ€™interventions marquÃ©e du sceau de la dÃ©sillusion et de la colÃ¨re. A commencer par MichaÃ«l Delafosse en ouverture de ce colloque EnR, troisiÃ¨me du nom en terres montpelliÃ©raines. Â« Je vais tenir des propos durs, je suis dâ€™humeur bougonne. Les collectivitÃ©s locales avancent au sein dâ€™une complexitÃ© nationale prÃ©occupante. Le gouvernement ne prend pas la mesure des enjeux. Crise ukrainienne : je suis allÃ© soutenir les acteurs EnR devant la prÃ©fecture pour accÃ©lÃ©rer la publication de la PPE. Et puis quelques mois aprÃ¨s, Ormuz. MÃªmes symptÃ´mes, mÃªmes indÃ©cisions. Vous rendez-vous compte que lorsque le premier ministre lance son plan dâ€™Ã©lectrification, il nâ€™y avait pas un seul Ã©lu local Ã la rÃ©union ! Les dÃ©fis de la transition Ã©nergÃ©tique ne peuvent Ãªtre relevÃ©s quâ€™avec la mobilisation des Ã©lus locaux. Ce sont eux qui organisent les transports, qui permettent de rÃ©pondre aux usages, qui alimentent la commande publique. Nous allons continuer Ã vous accompagner, Ã Ãªtre Ã vos cÃ´tÃ© face aux services de lâ€™Etat et aux freins rÃ©glementaires qui polluent lâ€™Ã©cosystÃ¨me. Les chefs dâ€™entreprise que vous Ãªtes dÃ©sirent plus que tout une stratÃ©gie claire et lisible, en capacitÃ© de se rÃ©aliser Â».

Â« Un plan social par semaine dans ce secteur dâ€™avenir des renouvelables Â»

Sur lâ€™implication des Ã©lus locaux, Jules Nyssen, prÃ©sident du SER et grand tÃ©moin de cette matinÃ©e EnR languedocienne ne peut que souscrire. Â« En matiÃ¨re de politique de lâ€™Ã©nergie, il faut redonner des espaces aux Ã©lus locaux. Je prÃ´ne une forme de dÃ©centralisation et de rÃ©gionalisation qui nous est promis mais dont on ne sait quand elle aura lieu. HÃ©las, il y a encore beaucoup de mÃ©fiance au sein mÃªme des ministÃ¨res. Les Ã©lus locaux doivent Ã©galement faire face aux forces populistes opposÃ©es aux renouvelables. Pour sâ€™assurer de lâ€™acceptabilitÃ© des projets, un Ã©lu local doit sâ€™engager dans ces sujets en mettant en avant la valorisation et la souverainetÃ© du territoire. Ici Ã Montpellier, le soleil sâ€™est levÃ©, le vent a commencÃ© Ã souffler pour attÃ©nuer le rÃ©chauffement climatique, pour enrayer la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique. Ici, il existe une base forte, des acteurs reconnus, un Ã©cosystÃ¨me performant Â» souligne Jules Nyssen qui fait nÃ©anmoins part de ses inquiÃ©tudes. Â« Les temps sont durs. Nous devons nous serrer les coudes. Vous rendez-vous compte que lâ€™on dÃ©nombre en ce moment un plan social par semaine dans ce secteur dâ€™avenir des renouvelables. Le risque est que nous nous trouvions avec une filiÃ¨re Ã reconstruire quand le secteur repartira Â» sâ€™insurge le prÃ©sident du SER qui nâ€™hÃ©site pas Ã pointer la malhonnÃªtetÃ© du gouvernement. Â« Le gouvernement a incitÃ© les entreprises Ã recruter. Mais depuis tout sâ€™est inversÃ©. Avec sa PPE, la France manque de visibilitÃ© et dâ€™ambition. Des dÃ©putÃ©s RN ont fait voter un moratoire sur le solaire en lâ€™absence des dÃ©putÃ©s de la majoritÃ©. PathÃ©tique ! Pour les investisseurs la France marchent sur la tÃªteâ€¦ Avec les Ã©lections prÃ©sidentielles et la clause de revoyure en couperet. Â»

Â« Câ€™est simple ! Si lâ€™on ne dÃ©veloppe pas le stockage en France, lâ€™Ã©nergie solaire est morte Â»

PrÃ©sent Ã la tribune, FranÃ§ois Daumard PDG du dÃ©veloppeur Valeco parvient Ã maÃ®triser sa masse salariale (30 millions dâ€™euros par an) grÃ¢ce Ã un Â« pipe Â» bien fourni, qui lui assure suffisamment de projets pour les cinq prochaines annÃ©es. Reste que la conjoncture est complexe. Et FranÃ§ois Daumard dâ€™Ã©voquer, les prochains appels dâ€™offre solaires qui verront 1 GW de solaire allouÃ© lÃ oÃ¹ 4 GW de projets seront prÃ©sentÃ©s. Â« Que vont devenir les 3 GW sans tarif ? Vont-ils partir Ã la poubelle ? On nous dit dâ€™aller chercher des PPA. Lâ€™an dernier on en a signÃ© plusieurs dizaines, en 2026, aucun. ZÃ©ro ! Les PPA se sont effondrÃ©s. Il faut dire que cela se joue sous 25 euros le MWh. La profession va souffrir. Au rythme des heures nÃ©gatives qui progressent dâ€™annÃ©e en annÃ©e, attendues Ã plus de 600 heures en 2030, les seules issues pour sauver le solaire sont : le stockage et une Ã©lectrification intense via la mobilitÃ© Ã©lectrique, les PAC et les data centers pour limiter les effets de la cloche solaire. ProblÃ¨me ! Le stockage est inexistant sans la PPE. La liste dâ€™attente chez RTE pour le stockage sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 16,5GWh avec seulement 1,5 GWh construits et 6 GWh attendus en 2030. Lâ€™Allemagne en est dÃ©jÃ Ã 200 GWh de stockage installÃ©, la flexibilitÃ© est au rendez-vous outre-Rhin. Câ€™est simple ! Si lâ€™on ne dÃ©veloppe pas le stockage en France, lâ€™Ã©nergie solaire est morte. Câ€™est notre bouÃ©e de sauvetage. Â»

Â« Il nous faut du renouvelable massivement pour les annÃ©es Ã venir Â»

A lâ€™instar de la canicule, la mÃ©tÃ©o climatique du secteur des renouvelables est lourde, pesante. La pointe dâ€™optimisme viendra de Virginie Monnier-Mangue est la directrice gÃ©nÃ©rale dÃ©lÃ©guÃ©e d’Enedis Occitanie qui entrevoit un sursaut de la demande et une accÃ©lÃ©ration des besoins en sous-tirage en Languedoc-Roussillon. Â« On note une forte Ã©lectrification Ã venir dans le marchÃ© des PAC pour Ã©quiper les cliniques et les hÃ´pitaux avec un temps de retour sur investissement de deux ans Ã peine. Lâ€™autre point câ€™est lâ€™Ã©lectrification de la mobilitÃ© lourde et lÃ©gÃ¨re via les bornes IRVE. Le grand chantier de lâ€™Ã©lectrification de lâ€™A9 est en cours pour les poids-lourds et les vÃ©hicules lÃ©gers. Le marchÃ© commence son retournement Â» souligne la DG dâ€™Enedis Occitanie. Ce qui fait dire Ã Sylvain Panas, directeur rÃ©gional Occitanie au sein du groupe TotalEnergies, Â« quâ€™il nous faut du renouvelable massivement pour les annÃ©es Ã venir Â». Il poursuit : Â« Nâ€™oublions pas que la consommation dâ€™Ã©nergie en France, câ€™est encore 60% du fossile. Ce qui pousse Ã croire que la PPE a Ã©tÃ© un acte politique et pas du tout stratÃ©gique. Â» Jules Nyssen abonde : Â« Les importations de fossile, câ€™est 60 milliards dâ€™euros par an. En 2026, avec la crise du dÃ©troit dâ€™Ormuz, ce sera pire encore. Il sâ€™agit lÃ dâ€™une redoutable arme Ã©conomique contre ceux qui ne possÃ¨dent pas de fossile. Un vrai sujet ! Â» conclut le prÃ©sident du SER. Autant dâ€™arguments donc pour relayer lâ€™appel de Montpellier portÃ© par Christian Assaf en faveur dâ€™une stratÃ©gie nationale claire de dÃ©veloppement des EnR.