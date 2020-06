GF, KYOCERA, KYUDENKO, et Tokyo Century annoncent l’ouverture d’une centrale solaire de 100 MW Ã  Kagoshima

GF Corporation, Kyocera Corporation, Kyudenko Corporation, et Tokyo Century Corporation ont annoncé que Kanoya Osaki Solar Hills LLC, entreprise d’énergie solaire fondée conjointement par les quatre sociétés, a commencé l’exploitation de sa « centrale photovoltaïque Kanoya Osaki Solar Hills », plus grande centrale d’énergie solaire à Kyushu avec une capacité de génération maximale d’environ 100 mégawatts (MW). L’histoire d’un golf abandonné transformé en lieu de production d’énergie verte ! Une belle réussite, un vrai coup en un.

La planification du projet a été lancée en janvier 2014, lorsque la communauté locale a montré son intérêt pour repenser l’utilisation du terrain, conçu 30 ans plus tôt pour accueillir un parcours de golf, avant d’être finalement abandonné. Le site exploite 356 928 modules solaires Kyocera, et le courant à générer est estimé à environ 117 000 MWh, soit suffisamment d’électricité pour alimenter près de 39 300 foyers représentatifs. Cette technique permet de compenser 62 420 tonnes d’émissions de CO2 par an. En vertu de l’accord, Kanoya Osaki Solar Hills LLC va gérer le contrôle des opérations de l’usine. Un consortium créé par Kyudenko et GF a pris en charge la conception, la construction, et la maintenance de l’usine d’électricité, tandis que Kyocera fournit ses modules solaires à très haut rendement. Tokyo Century est responsable du montage financier, Tokyo Century et The Bank of Fukuoka, Ltd. fournissant conjointement un prêt garanti grâce à la participation de 17 banques régionales.

Une conception écologique

Kanoya Osaki Solar Hills LLC a travaillé à la construction du site en coopération avec la préfecture de Kagoshima, ville de Kanoya, municipalité d’Osaki, et d’autres membres de la communauté. Cette installation va largement contribuer à la vie de la communauté locale grâce à la création d’emplois et l’augmentation des recettes fiscales à Kanoya et à Osaki. De plus, au regard de l’impact du site sur l’environnement naturel qui l’entoure, l’objectif est de construire une centrale d’électricité à la conception écologique, afin de minimiser son impact sur l’évolution du terrain. Ce projeta valeur d’exemple pour promouvoir l’énergie renouvelable, la protection de l’environnement ainsi qu’une société plus durable. « GF, Kyocera, Kyudenko et Tokyo Century ont démarré ce projet afin de s’engager à contribuer à la vie communautaire en coopération avec les gouvernements locaux, en leur apportant une vision de réaménagement du terrain à long terme, » a déclaré Akihito Kubota, Directeur général du groupe Corporate Smart Energy chez Kyocera. « Kanoya Osaki Solar Hills LLC a pour objectif d’exploiter une centrale solaire au design écologique, afin de minimiser son impact sur le réaménagement du terrain. À travers ce projet, nous continuerons à promouvoir l’énergie renouvelable, la protection de l’environnement ainsi qu’une société plus éco responsable. »

Encadré

Présentation du projet

Nom du projet Usine d’énergie solaire de Kanoya Osaki Solar Hills

Localisation Ville de Kanoya et municipalité d’Osaki dans la préfecture de

Kagoshima dans le sud du Japon

Puissance : environ 100 MW

Génération annuelle en énergie (estimée) : environ 117 000 MWh/an équivalent à environ 39 300 foyers typiques

Modules solaires 356 928 modules solaires produits par Kyocera

Investissement total Environ 40 milliards de yens

Société acheteuse d’électricité Kyushu Electric Power Co., Inc.

Caractéristiques

1. Une usine d’électricité écologique, conçue pour avoir un impact minimum sur le réaménagement du terrain.

2. Utilisation d’une nouvelle méthode d’installation des modules solaires, conçue pour les emplacements escarpés sur les flancs de montagne avec des machines de type « araignées » et des tréteaux pour les versants.

3. Le système de construction rapide va permettre d’effectuer l’installation à un rythme de 10 MW par mois

Calendrier du projet

3 avril 2017 : Début de la construction

10 mars 2020 : Début de l’exploitation