Formation professionnelle du SER le 7 juillet Ã  Paris : Aides, financements et garanties Ã  l’export pour les projets EnR

Le Syndicat des énergies renouvelables, en partenariat avec la BpiFrance, BUSINESS FRANCE, la Direction Générale du Trésor, le Groupe AFD/Proparco et les assureurs MARSH et EULER HERMES, organise le 7 juillet prochain à Paris une formation professionnelle dense et concrète dédiée aux nouvelles orientations des outils d’accompagnement à l’Export.

Parmi les principaux acteurs institutionnels en charge des problématiques de l’export et de l’international se trouve en premier lieu l’État, au travers de ses nombreuses administrations centrales ou agences en charge de questions internationales, Business France, la Direction Générale du Trésor, BpiFrance, Groupe AFD – Proparco… Ces organismes, en pleine mutation, allouent des aides, des financements et des garanties à l’export souvent méconnus des entreprises des filières EnR qui pourraient en bénéficier. Les dossiers sont perçus comme difficiles et longs à structurer avec des chances de succès limitées.En complément des acteurs privés de l’assurance et du financement développent une offre d’accompagnement pour les projets EnR à l’international sur un marché qui pèse près de 300 milliards d’euros.

Suite à l’abrogation des garanties export octroyées à un segment des activités fossiles, les acteurs institutionnels Français ont entamé une réflexion pour une meilleur adaptation de leurs outils au secteur de la Transition Energétique.

Les outils proposés par la DG Trésor ont été récemment réformés. Le guichet unique Team France Export est opérationnel, notamment avec l’intégration du volet assurance publique géré par BpiFrance Assurances Export et de nouveaux financements. Le groupe AFD et sa filiale orientée vers le secteur privée Proparco présente de nouveaux objectifs centrés sur les énergies renouvelables.

A travers l’intervention d’experts de ces organismes, cette formation permettra aux professionnels des EnR de mieux connaître les divers outils de financements et garanties proposés, d’être informés sur les évolutions de ces mécanismes, sur la méthodologie de constitution et le traitement des dossiers pour permettre d’optimiser leur élaboration et de maximiser les chances de réussite des demandes. Le programme de la formation a été actualisé et enrichi par l’intervention d’acteurs du secteur privé. Nombre de places limité à 15 participants par session pour optimiser les échanges, l’interactivité et les apports pédagogiques de cette journée de formation.

