Capgemini, nouvel actionnaire d’EIT InnoEnergy

Capgemini est désormais actionnaire d’EIT InnoEnergy, le moteur européen de l’innovation en matière d’énergie durable. L’alliance de leurs expertises permettra d’accélérer la commercialisation des start-up spécialisées dans l’énergie durable afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique.

Le groupe Capgemini, dont le siège social est à Paris, compte aujourd’hui 270 000 collaborateurs dans une cinquantaine de pays. Poussé par la volonté de participer à la lutte contre le changement climatique, Capgemini s’est de plus en plus engagé auprès d’EIT InnoEnergy au cours des deux dernières années. Après plusieurs collaborations fructueuses, les deux organisations ont consolidé leur relation de travail en faisant de Capgemini un actionnaire d’EIT InnoEnergy.

« En tant que leader dans le domaine de la technologie et de la transformation numérique, on ne peut trouver de meilleur partenaire que Capgemini pour soutenir la transition énergétique », a déclaré Richard Biagioni, CEO d’EIT InnoEnergy France. « Comme nous, Capgemini estime qu’il est de sa responsabilité civique de participer à la lutte contre les émissions de carbone et de soutenir la transition énergétique. Cet investissement, combiné à son expertise en matière de technologies numériques, nous permettra de renforcer notre contribution commune à la résolution de ce problème sociétal majeur, à l’heure où la crise climatique continue de s’intensifier. Notre union nous permettra de contribuer à l’accélération de la transition vers un avenir moins pollué par le carbone. »

Créer des synergies dans la lutte contre le changement climatique

Interrogé sur le choix d’investir dans EIT InnoEnergy, Cyril Garcia, membre du Comité de direction générale du groupe Capgemini, Directeur général de Capgemini Invent, la marque d’innovation digitale, de conseil et de transformation du groupe Capgemini, a expliqué : « Le développement durable est au cœur d’une majorité de nos activités. Capgemini Invent a notamment lancé une initiative ambitieuse appelée Invent for Society dont l’objectif est de concrétiser cette priorité fondée sur la responsabilité environnementale, à la fois pour nos clients et pour notre entreprise. Notre partenariat avec EIT InnoEnergy est une occasion unique de créer des synergies par le biais d’une communauté dynamique de start-up et de partenaires. Nous considérons qu’il était de notre devoir il y a quelques mois d’instaurer ce partenariat et à présent d’investir concrètement dans EIT InnoEnergy : en tant qu’organisation responsable, nous devons utiliser notre expertise et nos technologies avancées pour identifier et créer des solutions innovantes destinées à la lutte contre le changement climatique. Grâce à la contribution de Capgemini en tant que leader dans le domaine des technologies, des services d’ingénierie et de la transformation digitale, les actionnaires stratégiques d’EIT InnoEnergy sont désormais représentatifs de l’écosystème qu’ils visent à transformer. Avec cette nouvelle étape, nous avons hâte d’élargir le champ de l’innovation sur le secteur de l’énergie européen grâce à tout un ensemble de recherches, solutions, projets et, bien sûr, de talents. »

Un partenariat actif dans le domaine des batteries

Ensemble, Capgemini et EIT InnoEnergy ont déjà accompagné avec succès les start-up françaises Alpinov X, Sylfen, Nawa Technologies et Arol Energy. Alors qu’EIT InnoEnergy apporte un support 24h/24, chaque start-up a également bénéficié de l’expertise d’un consultant spécialisé de Capgemini détaché ponctuellement. Ces missions de conseil ont permis à chacune de développer différents aspects de leur activité, notamment la stratégie commerciale, l’excellence opérationnelle et la relation clients. EIT InnoEnergy a également bénéficié du soutien de Capgemini Invent pour structurer et soutenir les activités de EBA250, une initiative visant à créer un secteur européen compétitif dans le domaine des batteries. Ce soutien vise notamment à identifier les opportunités commerciales, à mettre en œuvre des projets innovants dans la chaîne de valeur et à développer une expertise industrielle dans le domaine de l’extraction et du recyclage des minéraux.

EIT InnoEnergy offre le financement et l’expertise nécessaires pour aider, notamment, à réduire le délai de commercialisation des start-up. Outre sa participation directe, EIT InnoEnergy organise une compétition phare (l’appel international aux start-up) lors de laquelle les meilleures innovations dans le secteur des technologies propres peuvent décrocher une place dans un programme de soutien, voire un financement pour accélérer leur développement dans les domaines de l’énergie durable, comme les énergies renouvelables, la mobilité ou les villes intelligentes. EIT InnoEnergy soutient plus de 55 start-up et innovations en France et 305 autres à travers l’Europe. L’entreprise a investi plus de 500 millions € depuis sa création en 2010.