GEP : un nouveau siÃ¨ge en conformitÃ© avec son engament citoyen et durable

Le groupe Global Ecopower annonce son changement d’adresse à Meyreuil, à l’est d’Aix-en-Provence. Il s’est installé fin 2017 dans l’Arteparc de Bachasson. L’immeuble est labellisé « BBC producteur d’énergie solaire » et ses performances permettent de réduire de plus de 50% les charges d’énergie. L’immeuble a été construit dans un parc de 11 500 m² arrosé en grande partie avec l’eau de pluie récupérée. Global EcoPower affiche aujourd’hui un espace qui correspond à son statut de promotion du développement durable.

