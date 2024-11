Contre vents et marÃ©es, REDEN lance sa nouvelle usine de production de modules photovoltaÃ¯ques

Acteur majeur du secteur photovoltaïque, agrivoltaïque et des solutions de stockage d’énergie, REDEN franchit une étape importante avec l’inauguration de sa nouvelle ligne de production de modules solaires à Roquefort, près d’Agen. Alliant innovation technologique et engagement local, cet outil de dernière génération incarne une ambition forte : produire une énergie photovoltaïque durable, tout en renforçant le tissu économique et l’emploi régional. Prouvent par la même qu’une industrie du solaire en France, c’est possible !

Depuis 2008, REDEN s’impose comme un acteur incontournable du solaire, opérant sur toute la chaîne de valeur : conception, construction, exploitation, maintenance, production de modules photovoltaïques et stockage d’énergie.

Une capacité annuelle de 200 MW, soit 300 000 panneaux

Très bonne nouvelle pour la filière industrielle française photovoltaïque, l’inauguration de la nouvelle usine marque une étape décisive pour le Groupe, qui réaffirme ainsi son rôle clé dans la transition énergétique et le maintien du savoir-faire industriel français. REDEN s’illustre depuis plus de 15 ans par son expertise technique et son rayonnement à l’international, tout en maintenant un lien fort avec son territoire. Dès 2009, l’usine de Roquefort lui a permis de déployer des solutions sur mesure, comme les serres agricoles pour lesquelles REDEN a adapté ses panneaux. Aujourd’hui, une infrastructure de pointe succède à l’outil de production historique pour continuer à s’inscrire dans une démarche d’innovation et de performance. Avec une capacité annuelle de 200 MW, soit 300 000 panneaux, REDEN peut produire l’équivalent de la consommation électrique de plus de 120 000 personnes, ce qui correspond à l’agglomération agenaise. Ce projet allie production d’énergie renouvelable, héritage industriel régional, emploi et économie locale.

« Relever les défis énergétiques actuels et futurs, au service des territoires et des générations à venir »

En parallèle des centrales solaires « traditionnelles » sur terrains dégradés, industriels ou abandonnés, REDEN accorde une place prépondérante à l’agrivoltaïsme, une solution qui associe production agricole et énergétique. Leader national avec plus de 100 serres agrivoltaïques déployées (près des deux tiers du marché français), REDEN développe également des fermes au sol solaires intégrant des activités d’élevage et de cultures à la production d’énergie renouvelable. L’entreprise démontre ainsi les bénéfices de cette approche pour les agriculteurs, les cultures, les animaux et l’environnement. Avec sa nouvelle usine, REDEN réaffirme ainsi ses priorités : maintenir son leadership technologique, favoriser le dynamisme économique local, concevoir des solutions innovantes pour répondre aux enjeux énergétiques et agricoles. L’entreprise s’engage à accompagner la France et l’Europe dans leur trajectoire de décarbonation. En France, l’objectif de la PPE3 (Programmation pluriannuelle de l’énergie) en cours de consultation est de multiplier par cinq la production d’électricité photovoltaïque d’ici 2035. L’énergie solaire offre une source propre, durable et compétitive. Couplée à des solutions de stockage innovantes, elle contribue également à sécuriser les réseaux électriques et à renforcer l’autonomie énergétique des territoires. « Notre raison d’être est de rassembler les énergies pour construire un avenir durable. Cette nouvelle usine témoigne de notre engagement à relever les défis énergétiques actuels et futurs, au service des territoires et des générations à venir. Au nom de toute l’équipe REDEN, je tiens à remercier nos partenaires, notamment la Région de Nouvelle-Aquitaine, l’ADEME et les institutions financières, pour leur soutien à la réalisation de ce projet » a tenu à préciser Frank Demaille, Président-Directeur Général de REDEN.