RÃ©forme heures creuses : dÃ©cryptage de l’impact pour les professionnels par Anthony Dal Moro, prÃ©sident Alliance des Energies

Dans un contexte où les enjeux de transition énergétique s’intensifient, il est nécessaire de bousculer les modèles existants pour répondre aux ambitions de décarbonation et de verdissement du secteur de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a récemment demandé une mise à jour du régime des heures pleines/heures creuses. Objectif : favoriser l’usage de l’énergie solaire dont la production a doublé entre 2018 et 2023.

Envisagée pour 2025, la mise en application de cette réforme permettrait de fixer les heures creuses en journée – de 11h à 17h – lors de la saison estivale et ainsi profiter de l’abondance de l’énergie solaire produite sur cette période. Pour inciter les consommateurs, l’enjeu serait de rendre les heures creuses plus attractives qu’elles ne le sont déjà !

Quelles répercussions cette réforme aurait-elle sur les entreprises, de toutes tailles, grandes consommatrices d’énergie ? Rien n’est encore fixé mais en cas de réforme, les professionnels auront intérêt à s’adapter pour réduire leur facture notamment en changeant leurs modes de consommation en fonction des périodes journalières où le prix de l’énergie est le plus faible.

Au printemps et en été, les professionnels devront davantage réaliser leurs activités énergivores au cœur de la journée. Les entreprises aux compteurs C5 (dont les puissances sont inférieures ou égales à 36kVA) devront prochainement s’adapter aux tarifs horosaisonniers, comprenant des plages horaires différentes en fonction de la saison. Les professionnels propriétaires d’une installation solaire verront le prix de l’énergie diminuer pendant la saison estivale.

L’énergie, troisième poste de dépense des professionnels (après les charges salariales et l’immobilier), est plus que jamais un axe stratégique, à gérer par anticipation en fonction des aléas du marché et des évolutions réglementaires.