Portes du Tarn : H2V Ã©tudie un nouveau projet de site de production dâ€™hydrogÃ¨ne renouvelable en Occitanie

Comme annoncé au début du printemps, la commercialisation sur le parc d’activités des Portes du Tarn se poursuit. Sa localisation privilégiée aux portes de Toulouse et sa démarche unique d’économie circulaire au cœur de sa conception, sont autant d’atouts qui continuent d’attirer des entreprises, notamment spécialisées dans le Cleantech. Parmi elles la société H2V, dont le projet de site de production d’hydrogène renouvelable vient d’être approuvé par les élus lors du Comité d’Engagement et de Suivi qui s’est tenu mercredi 8 juin dernier. S’il s’agit d’une première étape dans le processus d’implantation sur Les Portes du Tarn, l’intérêt de H2V pour le parc d’activités représente une belle opportunité pour l’ensemble du territoire. Filiale d’un groupe industriel français, H2V investit, développe et construit des sites de production d’hydrogène renouvelable afin de décarboner des secteurs particulièrement impactants pour l’environnement, tels que la mobilité lourde et l’industrie.

Les élus du Comité d’Engagement et de Suivi des Portes du Tarn ont validé l’intérêt de l’implantation d’un site de production d’hydrogène renouvelable pour le territoire. Cette première étape de validation va permettre à la sociétéH2V d’étudier la faisabilité d’un tel projet qui pourrait voir le jour à l’horizon 2028. « Accueillir la société H2V sur Les Portes du Tarn serait totalement cohérent et complémentaire avec la stratégie à long terme de l’Etat, de la Région et de notre territoire pour cette filière d’avenir. », déclare Christophe Ramond, Président de la S.P.L.A.

Le projet de production d’hydrogène renouvelable de H2V sur les Portes du Tarn permettrait de contribuer à la décarbonation de secteurs particulièrement impactants en CO2 comme la mobilité lourde (camions, autocars, BOM, etc.). La proximité des aéroports de Toulouse Blagnac, Castres, Carcassonne et Perpignan représente également un débouché supplémentaire pour l’hydrogène qui seraitproduit localement et servirait à l’élaboration de carburants de synthèse. Pour Alexis Martinez, directeur général de H2V, ce projet d’implantation constitue une nouvelle opportunité porteuse de développement: « Je me réjouis de cette perspective et du dynamisme des collectivités territoriales impliquées au sein des Portes du Tarn. H2V a vocation à s’insérer dans l’écosystème H2 tarnais en complément des acteurs déjà fédérés. »