GÃ‰MO se lance dans lâ€™autoconsommation photovoltaÃ¯que avec un stockage issu de batteries de VE de seconde vie

Gémo, l’enseigne de vêtements, chaussures et accessoires pour toute la famille, est la première enseigne de GSS (Grand Surface Spécialisée) à lancer un projet-pilote d’autoconsommation photovoltaïque couplé à une technologie de stockage avec batteries de seconde vie provenant de véhicules électriques. Il s’inscrit dans le cadre de Mieux, la démarche RSE de l’enseigne, engagée il y a 10 ans pour une mode accessible et responsable.

Vers un modèle de magasin durable et responsable

Gémo a franchi un pas significatif dans sa transition énergétique avec ce projet d’autoconsommation innovant et précurseur dans son secteur. Après 2 ans de développement et 4 mois de travaux, l’enseigne a inauguré jeudi 10 octobre dernier son projet-pilote d’autoconsommation en open-innovation, avec le soutien des régions Bretagne et Pays de la Loire à travers le projet collaboratif bi-régional SMILE (1) .Gémo a installé sur le parking de son magasin de Trignac une ombrière d’une surface de 306 m², composée de 185 panneaux photovoltaïques, d’une capacité de production de 47 000 kWh/an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 10 foyers. Les besoins en énergie du magasin sont couverts à hauteur de 40% grâce à un système innovant de stockage par batteries de véhicules électriques reconditionnées, développé par la SNAM. Les 60% restants sont couverts en énergie 100% renouvelable et locale (2).

« Sensibiliser notre clientèle à la transition énergétique »

Une borne de recharge de véhicules électriques (3) a également été installée pour impliquer les clients Gémo et les visiteurs de la zone d’activités dans une démarche responsable. La borne bénéficie simultanément à deux véhicules motorisés ou vélos électriques. Elle est gratuite en journée et payante les soirs de 20h à 9h en dehors des horaires d’ouverture du magasin, au prix de 3,5 € pour la première heure de recharge puis 1,5 € ensuite par heure, soit environ 6 € pour la recharge complète d’un véhicule électrique classique d’une capacité de 40 kWh.

« Le projet de Trignac a aussi été pensé pour sensibiliser notre clientèle à la transition énergétique. Nous avons développé un dispositif pédagogique avec des ateliers en magasin et des outils de sensibilisation car nous pensons qu’il est nécessaire d’avoir un impact local, en cohérence avec notre ADN d’enseigne de périphérie. » explique Luc Robet, Responsable Environnement et Energie Gémo – Groupe Eram. « Chez Gémo nous souhaitons agir au quotidien et à travers des projets d’open-innovation comme celui de Trignac pour mettre en place de nouveaux modèles de consommation responsable qui soient dans l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes. Si la préoccupation de nombreuses grandes enseignes réside dans l’efficacité énergétique, nous devons conjuguer cet objectif avec les impératifs propres à la grande consommation : le bien-être des consommateurs et la performance économique de nos enseignes. » conclut Hubert Aubry, CEO de Gémo.

(1) SMart Ideas to Link Energies : le projet SMILE s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de la transition énergétique et de la croissance verte au niveau régional et national.

(2) Avec le fournisseur français d’électricité Enercoop.

(3) Développée et fournis par Bouygues Energies et Services.

<a href=”http://www.youtube.com/watch?v=7gaGCTYRkCc&feature=youtu.be”>Voir la vidéo…</a>