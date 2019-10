Formation au stockage des Ã©nergies renouvelables les 18 et 19 novembre prochains Ã  l’INES Bourget du Lac

Les 18 et 19 novembre 2019, l’INES-CEA organise sur le site du Bourget du Lac deux sessions de formation pratique consacrées aux solutions et applications du stockage des énergies renouvelables. La formation est réalisée par des experts français du stockage batterie des Laboratoire du Stockage Electro-Chimique et du Laboratoire des Systèmes Electriques Intelligents du CEA-INES. La cible : les industriels du génie électrique et les bureaux d’études pour décoder les enjeux liés à cette nouvelle technologie qui bouleverse l’opération des systèmes électriques (techniquement et réglementairement).

Deux journées de formation pour :

Connaître les différentes technologies de stockage de l’énergie et leurs caractéristiques afin de faire le bon choix lors des préconisations

Acquérir les bonnes pratiques opérationnelles de dimensionnement

Connaitre les contraintes réglementaires

En sus, une visite du réseau expérimental (PRISME) de l’INES sera organisée dans le cadre de la formation.

