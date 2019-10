Avec Enercoop, le groupe ERAM trouve chaussure Ã©colo Ã  son pied vert

ERAM, un nom que les consommateurs connaissent bien ! Ce qu’ils savent peut-être moins, c’est que le groupe a mis en place une démarche responsable bien avant que cela ne devienne à la mode, il y a 10 ans. Il était donc naturel qu’un jour ses pas croisent ceux d’Enercoop… Le groupe ERAM a ainsi fait le choix d’une l’électricité « vraiment verte », en confiant à Enercoop – seul fournisseur coopératif français d’électricité 100 % renouvelable – l’approvisionnement électrique de 11 de ses sites en France.

Enercoop alimente les sites du groupe ERAM en énergie 100 % renouvelable et citoyenne !

Enercoop a remporté l’appel d‘offres lancé par le groupe portant sur l’approvisionnement en électricité renouvelable de son siège administratif, de 2 sites de production, de 7 entrepôts de logistique situés en Maine-et-Loire sur la commune de Mauges-sur-Loire (implantation historique des fondateurs) et d’un magasin en Loire Atlantique. Ce marché d’une durée d’un an qui vient d’être renouvelé pour 2020 représente un volume annuel d’électricité d’environ 9 GWh soit l’équivalent de la consommation électrique de 3600 foyers. Il inclut notamment un lot à « Haute Valeur Environnementale » pour les sites de production du groupe.

Perspectives de collaboration sur la production d’énergie renouvelable et citoyenne sur les sites du groupe

En se fournissant auprès d’Enercoop, le groupe ERAM marque sa volonté de donner une place forte à la transition énergétique dans son projet et montre ainsi la voie dans un secteur qui peine encore à relever les défis environnementaux actuels. Ce choix décisif de se tourner vers les énergies renouvelables, s’inscrit dans la démarche « Change for Good » qui vise une transformation durable des différentes marques du groupe.

« Dans notre domaine, la mode, nous voulions montrer l’exemple et réussir à changer durablement nos habitudes. Enercoop, qui s’investit pour offrir une énergie propre à sa clientèle, s’est imposé comme un partenaire idéal pour mener à bien cette transformation. » explique Isabelle Desfontaines, directrice des projets RSE du groupe ERAM. « Enercoop est très fier de pouvoir accompagner le groupe ERAM dans cette évolution en lui garantissant une électricité 100 % renouvelable et coopérative. Les perspectives de collaboration entre le groupe ERAM et Enercoop sont vastes, notamment autour de la production d’énergie renouvelable et citoyenne sur les sites du groupe. », précise Samuel Faure, directeur de la coopérative Enercoop Pays de la Loire.