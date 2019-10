GEG sâ€™allie Ã  RESERVOIR SUN pour proposer Ã  ses clients des offres tournÃ©es vers lâ€™autoconsommation photovoltaÃ¯que

GEG, énergéticien de référence dans les Alpes, a choisi de s’allier à RESERVOIR SUN, leader de l’autoconsommation solaire en France né de l’alliance entre ENGIE et GreenYellow, filiale énergie du Groupe Casino. Ce partenariat permettra de proposer à ses clients isérois, industriels et collectivités, de mettre à disposition leur patrimoine immobilier pour l’équiper de panneaux solaires. L’offre exclusive proposée par GEG et RESERVOIR SUN est d’engager ses clients dans le développement de projets photovoltaïques dans un but d’autoconsommation.

Concrètement, GEG et RESERVOIR SUN développent le projet selon les besoins exprimés par le client, investissent dans la construction de la centrale de production solaire et l’exploite. Le client autoconsomme l’électricité verte produite sur les toits de ses bâtiments, de ses parkings ou sur ses terrains et réduit ainsi sa facture énergétique. Dans le cas où le client n’est pas éligible à l’autoconsommation, une offre d’injection sur le réseau sous forme de loyer est proposée.

Les avantages de cette offre pour l’entreprise ou la collectivité cliente de GEG sont :

1. Consommer une électricité verte, décarbonée et auto-produite localement, qui va réduire sa facture d’énergie, sans investissement de sa part

2. Bénéficier d’une offre clé en main. GEG et Réservoir Sun s’occupent de tout, de l’analyse des besoins jusqu’à la facturation, en passant par la construction de la centrale.

3. Devenir un acteur de la transition énergétique en optant pour une production d’énergie renouvelable en circuit-court.

GEG et Réservoir Sun sont convaincus que l’avenir de la production d’énergies passe par des installations flexibles et décentralisées, locales, situées à proximité des lieux de consommation. Ils partagent une même ambition : transformer les ressources du territoire en énergies d’avenir.